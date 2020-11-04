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  4. İzmir'deki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 07:26 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan’dan acı haber geldi. Ekipler tarafından çıkarılan Dr. Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla hastaneye götürüldü.

İzmir'deki depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

İzmir’in Sefehisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında sabah saatlerinde acı bir haber daha geldi. Ara vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 108 saat sonra binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimlerinden Zarife Doğan'ın cansız bedenini enkazdan çıkardı. Doğan’ın cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansine götürüldü.

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Öte yandan dün sabah görevliler tarafından Zarife Doğan'ın birlikte görev yaptığı diş hekimi Aslı Taner ile birlikte enkazdan cansız bedenlerinin çıkartıldığı bildirilmiş, ancak bu yanlış bilgi akşam saatlerinde düzeltilmişti.

(DHA)

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