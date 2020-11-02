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İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda çalışmalar bitti: 32 kişi öldü, 15 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 08:55 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İzmir’de meydana gelen depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda yürütülen arama kurtarma çalışmaları enkaz altında kalan son depremzedenin de çıkartılmasıyla sonlandırıldı.

İzmir'deki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda çalışmalar bitti: 32 kişi öldü, 15 kişi kurtarıldı

İzmir’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremde en çok hasar gören Bayraklı ilçesindeki Emrah Apartmanı’ndaki arama ve kurtarma çalışmalarında sona gelindi. Sabahın ilk ışıklarına kadar enkaz altında nefes arayan ekipler, 14 yaşındaki İdil’in ardında enkazdan sevdirici haber gelmedi.

Sabaha karşı çıkartılan 1 kişinin cansız bedeniyle Emrah Apartmanı’nda çalışmalar sonlandırıldı.

Çalışmalar kapsamında Emrah Apartmanı’nda 15 kişi enkazdan yaralı olarak çıkartılırken, 32 kişi de hayatını kaybetti.

AFAD koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmaların tamamlanmasının ardından enkazda arama ve kurtarma çalışmasına katılan tüm ekipler enkazdan çekilerek görevi belediye ekiplerine bıraktı.

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Belediye ekipleri de 32 kişiye mezar olan ve moloz yığınına dönüşen inşaatın enkazını kaldırmak için çalışmalarına başlanacağı öğrenildi.

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(İHA)

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