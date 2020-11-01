HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki depremden 33 saat sonra Rıza Bey apartmanında mucize kurtuluş

İzmir'deki depremden 33 saat sonra Rıza Bey apartmanında mucize kurtuluş

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 01:21 | Son Güncelleme

İzmir depreminde yıkılan Rıza Bey apartmanının enkazından 33 saat sonra mucize bir kurtuluş yaşandı. Ekipler tarafından enkaz altından çıkarılan Ahmet Çitim, hastaneye götürülürken, bölgede çalışmalar sürdürülüyor.

İzmir'deki depremden 33 saat sonra Rıza Bey apartmanında mucize kurtuluş

Ege Denizi’nde, İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında dün saat 14.51’de, Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmaları sürdürülürken, gece yarısı mucize yaşandı.

Rıza Bey apartmanının enkazından devam eden arama kurtarma çalışmalarında depremden yaklaşık 33 saat sonra 00.38'de bir kişi daha canlı olarak çıkarıldı.

VATANDAŞLARA UMUT OLDU

Ekiplerin yoğun çabaları sonucu enkazdan çıkarılan Ahmet Çitem'e ilk tedavi olay yerinde hazır olarak bekletilen sağlık ekiplerince yapıldı. Çitim daha sonra hastaneye kaldırıldı. Ahmet Çitim'in saatler sonrası sağ olarak kurtarılması endişe içinde bekleyen ve yakınları enkaz altında vatandaşlara da umut oldu.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da Çitem'in kurtarıldığı Rıza Bey apartmanının enkazının bulunduğu alana geldi. Koca ve Dağ, burada çalışmalarını aralıksız sürdüren arama kurtarma ekipleri ile görüşüp, tebrik etti. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERÜnlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'Ünlüler paylaştı: 'Geçmiş olsun İzmir'
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözlerProf. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…Bu görüntülere bakmaya dayanamıyorsanız…
En Çok Okunan Haberler
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
İzmir'de Berk Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı! Ailesi gözyaşlarına boğuldu
Bakan Pakdemirli, Buse ile ilgili kahreden detayı açıkladı: Haberi yeni almıştı görüştüğümüzde
Bakan Pakdemirli, Buse ile ilgili kahreden detayı açıkladı: Haberi yeni almıştı görüştüğümüzde
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aynı otelde kalıyorduk, Sergio Ramos'u reddettim'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
'Aklımı oynatacağım! Kardeşim, akrabalarım...'
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 31 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 31 Ekim koronavirüs tablosu
İzmir depremi hakkında provokatif paylaşımla ilgili flaş gelişme
İzmir depremi hakkında provokatif paylaşımla ilgili flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yıkılan bina sayısıyla ilgili açıklama
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca, depremin simgesi İnci’yi ziyaret etti
Depremin simgesi oldu! Bakan Koca'dan sürpriz ziyaret
Dışişleri’nden Lyon’daki Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya kınama
Dışişleri’nden Lyon’daki Başpiskoposuna gerçekleştirilen silahlı saldırıya kınama
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler: Bir bina kolay kolay böyle yıkılmaz
Prof. Dr. Haluk Sucuoğlu'ndan çarpıcı sözler
İzmir'den kahreden haber! 30 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldığı değerlendirilen kişinin öldüğü belirlendi
30 saat sonra enkazdan çıkarılan kişinin öldüğü belirlendi
İzmir depremiyle ilgili paylaşımları nedeniyle 10 kişi gözaltına alındı, 2 kişi tutuklandı
İzmir depremi hakkında skandal paylaşımlarla ilgili yeni gelişme
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de deprem bölgesine ziyaret
Erdoğan depremin yaşandığı bölgede
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.