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İzmir'deki depremin şiddetini ortaya çıkaran apartman

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:37 | Son Güncelleme

İzmir'deki 6.6 büyüklüğünde depremde yıkılan Bayraklı'daki 8 katlı binanın yıkılmadan önceki fotoğrafı depremin şiddetini ortaya çıkardı.

İzmir'deki depremin şiddetini ortaya çıkaran apartman

İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul ve Bursa'da da dahil olmak üzere Ege ve Marmara bölgesinde hissedildi.

CNN TÜRK'e katılan İTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Çelik, "Zemin kattaki duvarların olmadığı yerde tamamen pencereler var. Bu bizim yumuşak kat dediğimiz problemi ortaya çıkarıyor. 4-5 katlı binalarda bu çok yapılır. Binanın bu katı bir şekilde duvarların süreksizliği nedeniyle zayıf hale geliyor. Binanın yük taşımasına sebep oluyor. Bu tür sistemler güney Avrupa'daki pek çok şehirde karşılaşılan sistemlerden birisi. Çok önemli bir düzensizlik durumu ortaya çıkıyor. Bu tür katlara bazıları 'bomba kat' ismini veriyor. Çünkü burada bina kapasitesini yitirdiği an göçmeye başlıyor. Çoğu zaman bir sorun binanın yıkılması için sebep oluyor. Binanın içerisindeki taşıyıcı elemanların düzenli olmadığı sonucu ortaya çıkabilir." ifadelerini kullandı.


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