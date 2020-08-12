HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. İzmir'deki düğünde maske şaşkınlığı! Yalnızca 1 kişi taktı

İzmir'deki düğünde maske şaşkınlığı! Yalnızca 1 kişi taktı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2020 17:09 | Son Güncelleme

Koronavirüs uyarılarını hiçe sayan onlarca kişi İzmir'deki sokak düğününde bir araya geldi. Davetlilerin sosyal mesafeyi hiçe saydığı düğünde yalnızca 1 kişinin maske taktığı görüldü. Kurallara uymayan kişilerin toplandığı düğünde 4 bin 442 lira idari para cezası kesildi.

İzmir'deki düğünde maske şaşkınlığı! Yalnızca 1 kişi taktı

İzmir’de Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Çimentepe Mahallesi’ndeki bir düğünde Covid-19 tedbirlerine uyulmadığı ihbarı üzerine düğünün yapıldığı sokağa gitti. Düğüne katılanlardan sadece 1 kişinin maske taktığını gören polis ekipleri, diğer davetlilerin maske takmadığı, sosyal mesafe kuralına uymadığı ve izin alınmadan havai fişek atıldığı düğünün sahibine idari para cezası uyguladı. Düğün sahibine maske kuralına uyulmadığı için 900 lira, sosyal mesafe kuralı ihlal edildiği için 3 bin 150 lira ve izinsiz havai fişek atıldığı için 392 lira olmak üzere toplam 4 bin 442 lira ceza kesildi.

SADECE 1 KİŞİ MASKE TAKMIŞ

Sosyal medyada yayımlanan düğün görüntülerinde ise sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske takmayan davetlilerin eğlendiği, düğüne katılan sadece 1 kişinin maske taktığı görüldü.

maske1

BİNLERCE LİRA CEZA KESİLDİ

Denetimlerine devam eden ekipler, Konak ilçesinin Kadifekale semtinde düzenlenen bir başka sokak düğününde de denetim gerçekleştirdi. Söz konusu düğünün sahiplerine de sosyal mesafe kuralına uyulmadığı ve maske takılmadığı gerekçesiyle binlerce liralık idari para cezası kesildi.

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER19 bin TL'lik plaj tercihi!19 bin TL'lik plaj tercihi!
Lazanya nasıl yapılır? İşte Lazanya tarifi!Lazanya nasıl yapılır? İşte Lazanya tarifi!
Çiftleri yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zaman aşımıÇiftleri yakından ilgilendiriyor! Nafaka alacakları zaman aşımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dehşet veren anları böyle izlediler

Dehşet veren anları böyle izlediler

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Gamze'yi öldürüp, 'Başkasıyla paylaşamam' demiş

Paylaşımları hız kesmiyor! Muslera'nın eşi...

Paylaşımları hız kesmiyor! Muslera'nın eşi...

Altın yeniden yükselişe geçti!

Altın yeniden yükselişe geçti!

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni açıklama

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

Hindistan, savaş uçaklarını Çin'e karşı konuşlandırdı

İlginizi Çekebilir

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

8 yaşındaki kardeşini öldürmüştü! Kan donduran sözler

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Eylül'de sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Kanadalı araştırmacılardan doğal penis boyu uzatma yöntemi!

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Amatör balıkçılar oltayı çekince büyük şok yaşadı

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Boğa saldırısından kaçamadı! Tam o an

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Köy halkı tedirgin! 4 ayı böyle görüntülendi

Köy halkı tedirgin! 4 ayı böyle görüntülendi

Lazanya nasıl yapılır? Lazanya tarifi nedir? MasterChef lazanya yemeğini gündeme getirdi!

Lazanya nasıl yapılır? İşte Lazanya tarifi!

Van Gölü'nde gördüler! Sırtı dikenli ve hızlı hareket ediyor

Van Gölü'nde korkutan anlar! Sırtı dikenli ve hızlı hareket ediyor

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

Sıcaktan bunalan oraya koştu!

Bermuda Adaları’nda tehlikeli deney! Sörf tahtasıyla okyanusa açıldı ve..

NASA mühendisi Youtube'ta izlenmek için öyle bir şey yaptı ki...

Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

Esnaflar arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.