HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir’deki elektrik akımı faciasında gözaltı sayısı yükseldi! 2 kişi hayatını kaybetmişti…

İzmir’deki elektrik akımı faciasında gözaltı sayısı yükseldi! 2 kişi hayatını kaybetmişti…

16.07.2024 07:34
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

İzmir'in Çeşme ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü

Adana'da dünyanın en eski en küçük memeli hayvanı görüldü

Trump'a suikast girişimi sırasında seyirciler arasındaki siyah şapkalı kadının hareketleri dikkat çekti

Trump'a suikast girişimi sırasında seyirciler arasındaki siyah şapkalı kadının hareketleri dikkat çekti

İçerik devam ediyor
16.07.2024 07:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'nin konuştuğu feci olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili haklarında gözaltı kararı alınan 35 şüpheliden 31'i yakalandı.

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma sürüyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili 6 şüpheli hakkında daha gözaltı talimatı verdi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 4'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri soruşturma kapsamında ilave gözaltı kararlarıyla birlikte toplam 35 şüpheliden 31'ini yakaladı.

Bu şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OLAY VE SORUŞTURMA

Konak ilçesinde 12 Temmuz'da sağanak sırasında su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiş, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. (AA)Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Akar: 3. Dünya Savaşı'nın ilk aşaması başladıAkar: 3. Dünya Savaşı'nın ilk aşaması başladı
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı İzmir elektrik
En Çok Okunan Haberler
Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

Bugün Meclis’e geliyor: 12 bin liraya Erdoğan dokunuşu

2024 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

2024 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM duyurdu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti! O kare gündem oldu

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Özel Harekat Başkanlığını ziyaret etti! O kare gündem oldu

21 yılda 27 kez anjiyo oldu, hayatının şokunu yaşadı!

21 yılda 27 kez anjiyo oldu, hayatının şokunu yaşadı!

Çeşme'de korkutan görüntülerin ardından acı haber geldi! Yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Çeşme'de korkutan görüntülerin ardından acı haber geldi! Yangında 3 kişi hayatını kaybetti

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

Kiracısına kadın kıyafetleri giydirdi, işkence yaptı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Merrell, Helly Hansen, The North Face... Outdoor indirimleri devam ediyor

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

Yazı hem rahat hem havalı geçirin! Columbia fırsatları burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.