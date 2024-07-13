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  4. İzmir’deki elektrik dağıtımı işinden sorumlu Gediz Elektrik kimin, sahibi kim?

İzmir’deki elektrik dağıtımı işinden sorumlu Gediz Elektrik kimin, sahibi kim?

13.07.2024 17:26
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İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken yoldaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. İki kişinin hayatını kaybettiği olay Türkiye'de infiale yol açtı. Herkes bir an önce sorumluların ortaya çıkmasını isterken, gözler bölgeye elektrik dağıtan Gediz Elektrik'e ve Konak Belediyesi'ne çevrildi.

İzmir’deki elektrik dağıtımı işinden sorumlu Gediz Elektrik kimin, sahibi kim?

İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde Özge Ceren Deniz (23) ve İnanç Öktemay (44) su birikintisiyle dolu yolda karşıya geçmek istedi. Deniz, yola adımını atmasıyla birlikte yoldaki akıma kapılıp yere düştü. Arkadaşı Öktemay, Deniz'in yere düştüğü görmesi sonucunda ona yardım etmek istedi ama o da akıma kapılarak su dolu yolun içine düştü.

DAKİKALARCA SUDA CANSIZ BEDENLERİ BEKLEDİ

Çevredekilerin yardım etmek isterken suda akım olduğunu fark etmesiyle Deniz ve Öktemay'ın cansız bedenleri dakikalarca su dolu yolda bekledi.

KONAK BELEDİYE BAŞKANI: KAZA DEĞİL CİNAYET!

Olayın bir kaza değil, cinayet olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, olay yerinde yaptığı inceleme sonrası açıklama yaptı.

Başkan Mutlu, "Bu cinayetin niçin olduğunu ortaya çıkarmaya çalışıyor insanlar, teknik adamlar. Biz de onu bekliyoruz. Sorumlularının peşine düşeceğiz. Hiçbir zaman da ölen yurttaşlarımızın haklarını aramayı bırakmayacağız." dedi.

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Bölgedeki elektrik hattının standartlara çok uymayan bir derinlikte yapıldığını iddia eden Mutlu, "80 santim derinlikte olması gereken kablolar, gördüğümüz kadarıyla 30 santimde ve üzerinde de yeterince bir izolasyon yok gibi görünüyor. Ama tabii ki konunun uzmanları raporlarını hazırlayıp sunduğunda, gerçekten bu ihmali kimin yaptığını, nasıl yaptığını ortaya çıkaracaklar." dedi.

HERKES BU SORUNUN YANITINI MERAK EDİYOR

Olay tepkileri de beraberinde getirirken bir insanın hayatının bu kadar ucuz olmamalı yorumları da yapıldı. Şimdi ise sorumluluğun kimde olduğu merak ediliyor.

İhmalin belediye yüzünden mi yoksa bölgeye elektrik dağıtan şirketten kaynaklı mı olduğu ise bilinmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir konak
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