İzmir'deki elektrik faciasında 3. duruşma görüldü! 11 sanığın tutukluğunun devamına karar verildi

İzmir'in Konak ilçesinde yoğun sağanak yağış sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Düştükleri su birikintisinde akıma kapılarak can veren iki kişi Türkiye'nin yüreğini yakmıştı.

11 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İzmir'de meydana gelen elektrik faciasının 3. duruşması görüldü. Duruşmadan 11 sanığın tutukluluğunun devamı kararı verildi. Ayrıca 3 sanığa verilen ev hapsi kaldırılırken duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır