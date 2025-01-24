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  4. İzmir'deki elektrik faciasında 3. duruşma görüldü! 11 sanığın tutukluğunun devamına karar verildi

İzmir'deki elektrik faciasında 3. duruşma görüldü! 11 sanığın tutukluğunun devamına karar verildi

24.01.2025 14:20
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İzmir'in Konak ilçesinde Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken yoldaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmeşti. Yaşanan korkunç olaydaki ihmaller böylesi bir faciaya yol açmıştı. Birçok kesim tarafından tepki toplayan olayla ilgili 3. duruşma bugün görüldü. 11 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verilirken, 3 sanığın da ev hapsi kaldırıldı. Duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.

İzmir'deki elektrik faciasında 3. duruşma görüldü! 11 sanığın tutukluğunun devamına karar verildi

İzmir'in Konak ilçesinde yoğun sağanak yağış sırasında Özge Ceren Deniz, Enver Dündar Başar Sokağı'ndaki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, İnanç Öktemay de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Düştükleri su birikintisinde akıma kapılarak can veren iki kişi Türkiye'nin yüreğini yakmıştı.

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11 SANIĞIN TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

İzmir'de meydana gelen elektrik faciasının 3. duruşması görüldü. Duruşmadan 11 sanığın tutukluluğunun devamı kararı verildi. Ayrıca 3 sanığa verilen ev hapsi kaldırılırken duruşma 24 Mart tarihine ertelendi.

Screenshot_4Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İzmir elektrik facia
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