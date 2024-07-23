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  4. İzmir’deki elektrik faciasında çok konuşulacak itiraf! ‘Elimizde malzeme olmadığı için’ diyerek anlattı…

İzmir’deki elektrik faciasında çok konuşulacak itiraf! ‘Elimizde malzeme olmadığı için’ diyerek anlattı…

23.07.2024 07:46
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Türkiye’nin konuştuğu İzmir’deki elektrik faciası ile ilgili ortaya çıkan ifadeler gündem yaratacak. Gözaltındaki şüphelilerin ifadeleri elektrik altyapısında ihmalleri ortaya koyarken “Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktu” sözleri facianın resmen göz göre göre geldiği şeklinde yorumlandı. Akıma kapılarak can veren Özge Ceren Deniz’in babası, “Kusuru olanların hafif sebeplerle değil, kastla yargılanmalarını istiyorum” talebinde bulundu.

İzmir’deki sağanak yağışın olduğu gün yaşanan elektrik faciası ile yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde söyledikleri sözler ‘itiraf’ olarak yorumlandı. Şüpheliler ifadelerinde facianın nasıl geldiğini özetle şu sözlerle anlattı: “Kablo, yüzeye yakındı. Koruyucu boru kesilmişti. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktu.”

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Olayla ilgili hazırlanan fezlekede; güvenlik kamerası incelemelerinden elde edilen bilgiler yer aldı.

NTV’de yer alan habere göre; Olay yerinde 4 Ocak günü İZSU ve ilgili mühendislik firmasından görevlilerin mazgalları inşa ettikleri, 9 Ocak’ta ise mazgaldan duman yükseldiği şikayetleri sonrası Gediz Elektrik’in çalışma yaptığının görüldüğü belirtildi.

Bu iki çalışmayı yapan ekipte yer alan şüpheliler de ifadelerinde kablonun, yüzeye yakın olduğunu anlattı.

Koruyucu borusunun kesik olduğunu, elde malzeme olmadığı için borunun değiştirilemediğini söylediler.

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Mazgal yapımında çalışan Z.T; kazı çalışması yaparken bölgede elektrik hattı fark ettiklerini, bunun üzerine kepçeyi durdurup kürek yardımıyla çalışılması talimatı verildiğini söyledi.

“Mazgal yapım işi esnasında genel olarak mazgalın altına 50 santimetre bağlantı betonu konulur ancak çalışma yaptığımız yerde yeterli alan olmadığı için bu çalışmada bu betonları koymadık ve getirmiş olduğumuz betonları şantiyeye geri getirdik. Betonun konulup konulmaması konusunda karar İZSU'nundur ancak çalışma yaptığımız saat gece geç saat olduğu için İZSU ile görüşme yapılmadı. Şirket yetkilisi, yeterli alan olmadığı için 300'lük plastik borunun kesilerek mazgalın altına yerleştirilip beton atılması talimatını verdi. B.S. bu talimata uygun olarak boruyu kesti ve mazgal altına yerleştirerek beton attı ve üstüne mazgal yerleştirdi.”

Şüphelinin ifadesinde söz ettiği B.S; işlem sırasında hiçbir elektrik hattına ya da altyapıya zarar vermediklerini ileri sürdü.

Gdz Elektrik’te arıza onarım personeli olarak görev yapan F.A. ise mazgalın yanındaki kaldırımdan duman geldiğini öğrenince kabloya ulaşana kadar kazma işlemi yaptıklarını aktardı.

“Koruyucu borunun tahrip olduğu doğrudur. Kimin yaptığını bilemem. Elimizde malzeme olmadığı için boruyu değiştirme gibi bir işimiz yoktur. Kim bu tesisatı döşedi bilemem, benim işim sadece arıza gidermektir. Bu kontrolü kablo test ekipleri yapar.”

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"KASITLA YARGILANMALARINI İSTİYORUM"

Akıma kapılarak ölen 2 kişiden Özge Ceren Deniz’in babası olay yerine gitti.

Acılı baba; sorumluların hak ettikleri cezayı almasını istediklerini söyledi, “Olayda kusuru olan bütün kişi, kurum, kuruluşların hepsinin yargılanmasını istiyorum. Hafif sebeplerle değil kastla yargılanmalarını istiyorum.” ifadelerini kullandı.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Şüpheli İzmir elektrik facia ifade
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