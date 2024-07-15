İzmir'deki elektrik faciasıyla ilgili Gediz Elektrik'ten açıklama! Tüm iddialar kesin bir dille yalanlandı

İzmir'de Özge Ceren Deniz ve İnanç Öktemay, yağmurda yolun karşısına geçmek isterken yoldaki elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Kahreden olayın ardından gözlerin çevrildiği Gediz Elektrik'ten açıklama geldi. Yapılan açıklamada özellikle sosyal medyada gündeme gelen söz konusu iddiaların tamamı kesin bir dille yalanlanırken, "Kamuoyunu şeffaf bilgilendirme sorumluluğumuzla, tüm kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtir; İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’in vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha paylaşmak isteriz." ifadelerine yer verildi.

Gediz Elektrik'ten yapılan açıklama şöyle:

İzmir'in Konak ilçesinde, sağanak yağış sırasında İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli vatandaşlarımızın elektrik akımına kapılarak vefat etmelerinin ardından, yetkili kurumlarca yürütülen olay yeri incelemeleri tamamlanmış bulunmaktadır.

İncelemelerin tamamlanmasını müteakip, sosyal medya ve basında yer alan ifade ve iddialara ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

"HERHANGİ BİR ŞİKAYET KAYDI OLMADI"

Olayın geçtiği bölgeye dair son 6 aydır kurumumuza CİMER, Çağrı Merkezi, sosyal medya dahil olmak üzere tüm kanallardan gelen talepler incelenmiş ancak herhangi bir şikâyet kaydı olmadığı tespit edilmiştir. Bölge sakinlerinin konuşmalarında uzun süredir iletildiği söylenen şikayetler, doğrudan sorumlu olan diğer kurumlara yapılmıştır. Öte yandan 9 Ocak tarihinde bölgeden farklı bir şebeke unsuruna ilişkin arıza kaydı alınmış ve ekipler tarafından sorun çözülerek kayıt kapatılmıştır.

Bahsi geçen iddialardan bir diğeri olan, şebekenin derinliğinin mevzuatlara uygun olmadığına ilişkin haberlere yönelik tespitlerimizi de paylaşmak isteriz. 5 Ocak’ta ilgili alt yapı kuruluşu tarafından bilgi verilmeden ve onayımız olmaksızın bölgedeki elektrik şebekemiz üzerine üç yeni yağmur suyu ızgarası yapıldığı belirlenmiştir. Bu işlem öncesinde, sırasında veya sonrasında kurumumuzdan herhangi bir gözlemci talebinde kesinlikle bulunulmamıştır. Şebekemize zarar verildiği 13 Temmuz 2024 tarihinde yetkili kurumlar tarafından yapılan incelemeler sırasında da açıkça görülmüş ve kayıt altına alınmıştır.

"BİLGİ AKTARILMADAN MÜDAHALE EDİLMİŞ"

Ek olarak, çalışmalar sırasında yer altında bulunan elektrik kablolarımızın konumunun müdahalelerle değiştirildiği görülmektedir. Gerçekleştirilen bu çalışmaların kurumumuza hiçbir şekilde bilgi aktarılmadan yapıldığını bir kez daha vurgulamak isteriz.

Öte yandan Ege Telgraf gazetesinin 2019 yılında yaptığı bir habere istinaden eksik bilgilere dayalı paylaşımlar da yapılmaktadır. Olayın esası şu şekildedir; 19 Ocak 2019 tarihinde Ege Telgraf gazetesinde çıkan haber üzerine, ekiplerimiz ivedilikle bölgeye müdahalede bulunmuş ve sorun hızlıca giderilmiştir. Bunun üzerine aynı gazete 21 Ocak 2019 tarihinde sorunun çözüldüğüne dair bir haber de yapmıştır.

Kamuoyunu şeffaf bilgilendirme sorumluluğumuzla, tüm kurum ve kuruluşlarla her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu belirtir; İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz’in vefatından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha paylaşmak isteriz. Kendilerine Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.