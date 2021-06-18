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İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar! Son anda ertelenmiş

18.06.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

HDP İzmir İl Başkanlığı binasına dün yapılan ve Deniz Poyraz'ın ölümüne neden olan saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. 41 kişilik bir toplantının son anda ertelenmesiyle daha vahim bir tablonun önüne geçilmiş olduğu öğrenildi.

İzmir'deki HDP binasına saldırıda yeni detaylar! Son anda ertelenmiş

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan HDP İzmir İl Başkanlığı binasına dün sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Parti binasını basan Onur G. isimli saldırgan, parti binasında bulunan 38 yaşındaki Deniz Poyraz'ı öldürürken, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlığı sebebiyle bir günlüğüne onun yerine işe gittiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı.

41 KİŞİLİK TOPLANTI SON ANDA ERTELENMİŞ

İzmir'deki saldırıya tepkiler çığ gibi büyürken, ortaya çıkan son detaylar saldırıya sadece bir cinayet olarak bakılamayacağını gözler önüne serdi.

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Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "HDP binasındaki cinayet sadece bir cinayet değil!" başlıklı yazısında, saldırının anlık bir öfke patlamasıyla değil bilinçli ve planlı olduğunu belirtti.

HDP il binasında dün son anda iptal olan 41 kişilik toplantıya dikkat çeken Yılman, toplantı ertelenmemiş olsa çok daha korkunç bir tabloyla karşı karşıya kalabileceğimizi yazdı.

Son Dakika: HDP İzmir il binasına saldırıHDP İzmir il binasına saldırı

Yılman, Maraş ve Sivas katliamlarının, Başbağlar'ın yeniden yaratılmasına çalışan bir zihniyetin olduğunu iddia etti.

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İzmir HDP Halkların Demokratik Partisi silahlı saldırı

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