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İzmir'de cesetleri paramparça eden insan kasabı her şeyi itiraf etti: Gizli uygulama yüklemiş! "O uyurken telefondan kimlerle konuştuğunu dinliyordum"

02.08.2024 08:08
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İzmir'de dini nikahlı eşi onun iki kızını ve kızlardan birinin erkek arkadaşını katledip 160 parçaya böldüğü cesetleri derin dondurucuya koyan Saparmurat Hallyev adlı insan kasabının ifadesi kan dondurdu. Türkiye'nin gündemine oturan cinayetle ilgili görülen duruşmada Hallyev 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis aldı. Korkunç cinayetleri itiraf eden Hallyev'in ifadesindeki ses kaydı alan gizli telefon uygulaması detayı ağızları açık bıraktı.

İzmir'de cesetleri paramparça eden insan kasabı her şeyi itiraf etti: Gizli uygulama yüklemiş! "O uyurken telefondan kimlerle konuştuğunu dinliyordum"

İzmir'in Bayraklı ilçesinde işlediği cinayetlerle Türkiye'nin kanını donduran cani hakkında açılan davada karar verildi. Saparmurat Hallyev "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Hallyev mahkemede suçlarını teker teker itiraf etti.

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CİNAYETLERİ KABUL ETTİ

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Saparmurat Hallyev, tutuksuz sanık M.A. ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı sanığa hakkında hazırlanan iddianameyi okudu. Daha sonra tercüman eşliğinde ifadesi alınan sanık Saparmurat Hallyev, cinayetleri işlediğini kabul etti.

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TELEFONUNA SES KAYDI ALAN GİZLİ PROGRAM YÜKLEMİŞ

Maktul Gulkamar Hanymova'nın (54) dini nikahlı eşi olduğunu ve ilişkilerinin bir dönem bozulduğunu, şüphelenip telefonuna gizli bir ses kaydı alan program yüklediğini belirten Saparmurat Hallyev, "Ben Çeşme'de çalışırken salı günleri evimizde buluşuyorduk. Ben o uyurken telefonunu alarak programdan kimlerle konuştuğunu dinliyordum. Önce kabul etmedi ama ses kaydını açtım ve benden özür diledi. 'Bir daha böyle bir şey yapmayacağım' dedi ve affettim. Sonra her şey yoluna girdi ama bir süre sonra yine şüphelerim başladı yine program yükledim. Programı kurduktan 2 ay sonra yine başka biriyle konuşmalarını tespit ettim." ifadelerini kullandı. Olay günü bu nedenle tartıştıklarını, alkol aldığını belirten Saparmurat Hallyev, suçunu itiraf etti.

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TUTUKSUZ SANIK BERAAT ETTİ: OLAYDAN HABERİM YOKTU

Olaydan haberi olduğu, ancak güvenlik güçlerine bildirmediği iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık M.A. da Saparmurat Hallyev ile Çeşme'de inşaatta çalıştığını, olaydan haberi olmadığını ve polislerin Saparmurat Hallyev'i sorması üzerine yerini gösterdiğini belirterek beraatini talep etti.

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DİĞER SANIK BERAAT ETTİ

Cumhuriyet savcısı, mütalaasının hazır olduğunu belirterek, sanık Saparmurat Hallyev'in iddianamede istendiği gibi "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek 3 kadına karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, diğer sanığın ise beraatine karar verilmesini istedi. Sanık M.A'nın beraatine karar verildi.

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CANİYE İNDİRİM YOK

Sanık Saparmurat Hallyev hakkında, her maktule yönelik ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi, cezada indirim uygulanmadı.

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NE OLMUŞTU?

Bayraklı ilçesinde 18 Haziran 2023'te bir eve giden polis ekipleri, derin dondurucu ve buzdolabında vücut bütünlükleri bozulduğu tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyarova (30) ve Laçin Geldiyarova (28) ile Ruslan Kerimov'a ait cesetleri bulmuştu. Gizlendiği Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheli Saparmurat Hallyev çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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Saparmurat Hallyev'in 10 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini, iki kızını ve o kızlardan birinin erkek arkadaşını katledip, cesetlerini parçalayıp derin dondurucuya koyduğu ortaya çıkmıştı. Hallyev'in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenilmişti. Ruslan Kerimov'u cansız bedenini 60 parçaya bölen Saparmurat Hallyev'in, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlenmişti.

O cani, bir bardak su istedi her şeyi anlattı! 'O erkeği de öldürecektim' O cani, bir bardak su istedi her şeyi anlattı! 'O erkeği de öldürecektim'

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir çeşme
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