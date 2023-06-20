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İzmir'deki katliamda kan donduran detaylar! Öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp derin dondurucu almış

20.06.2023 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye'yi sarsan İzmir'deki derin donduruculu vahşette yeni detaylar ortaya çıktı. Türkmenistan uyruklu 3’ü kadın 4 kişiyi öldüren cinayet zanlısı Saparmurad Hallyev, Çeşme’de film gibi operasyonla yakalandı. Katil zanlısının, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp derin dondurucu satın aldığı belirlendi. Hallyev'in öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Şüphelinin, olayı 13 Haziran'da gerçekleştirdiği ve geçmişte kasaplık yaptığı ortaya çıktı. İşte vahşetin detayları...

İzmir'deki katliamda kan donduran detaylar! Öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp derin dondurucu almış

İzmir Bayraklı’daki bir evde, geçtiğimiz pazar günü Türkmenistan uyruklu Gulkamar Hanymova, kızları Leyla Geldiyazova ve Laçin Geldiyazova ile Ruslan Kerimov adlı erkeğe ait 4 kişinin parçalanmış halde derin dondurucuda cesetleri bulundu. Cinayetlerin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Saparmurad Hallyev’i Çeşme’de kıskıvrak yakaladı.

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EKİP 30 SAAT NÖBET TUTTU

Öldürülen Gulkamar Hanymova’nın İstanbul’da yaşayan yeğeninin, teyzesine ulaşamaması ve daha sonra İzmir’deki adrese gittiğinde de kendisinden haber alamaması üzerine durumu polis ekiplerine ihbar ettiği öğrenildi.

İzmir polisi, şüphelinin kimliğini ihbarın üzerinden bir saat geçmeden tespit etti. Çevre sakinlerinin ifadeleri, çevredeki güvenlik kameralarının izlenmesi sonucu şüpheliyi yakalamak için düğmeye basıldı. Çalışmalarda şüphelinin 2 yıldır Çeşme’de inşaatlarda çalıştığını belirleyen polis ekipleri, Saparmurad Hallyev’in gidebileceği noktaları tek tek tespit etti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şifne Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında beklemeye başladı. Yaklaşık 30 saat süren nöbetin ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte operasyonla kıskıvrak yakalandı.

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ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİLERİN TELEFONLARINI SATTI

Katil Saparmurad Hallyev’in, cinayetleri geçtiğimiz salı günü işlediği, daha sonra satın aldığı derin dondurucu içerisinde parçalanmış cesetleri muhafaza ettiği öğrenildi.

Öte yandan polis ifadelerde, şüphelinin derin dondurucu almak için çevre sakinlerine sorular sorduğunu, daha sonra Konak ilçesi İkiçeşmelik semtindeki iş yerlerinden derin dondurucu satın aldığını öğrendi.

Yapılan çalışmalarda katil zanlısının, Basmane semtindeki bir telefoncuya giderek, öldürdüğü kişilerin telefonlarını satıp oradan elde ettiği parayla derin dondurucu satın aldığı da belirlendi.

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160 PARÇAYA BÖLMÜŞ

Katil zanlısı Saparmurat Haliyev'ın öldürdüğü 4 kişiyi toplam 160 parçaya böldüğü öğrenildi. Ruslan Kerimov'u 60 parçaya bölen Saparmurat Haliyev'ın, öldürdüğü kadınları derin dondurucuya, erkeği ise buzdolabına koyduğu belirlendi. Derin dondurucudaki kadın cenazelerinin çözülmesinin zaman aldığı da ifade edildi. Saparmurat Haliyev'ın geçmişte kasaplık yaptığı belirtildi. Şüphelinin, olayı 13 Haziran'da gerçekleştirdiği ve ardından da buzdolabı ve derin dondurucuya koyduğu öğrenildi.

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KISKANÇLIK İTİRAFI

Sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüpheli, burada cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti. Katil Hallyev’in, sevgilisi olan Gulkamar Hanymova’yı kıskandığı için cinayetleri işlediğini söylediği öğrenildi. İfade işlemleri süren cinayet şüphelisinin, bugün adliyeye sevk olması bekleniyor.

İHA-DHA

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cinayet İzmir derin dondurucu

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