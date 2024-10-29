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İzmir'deki kavgada bir polis memuru öldürüldü

29.10.2024 10:03
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İzmir'in Çiğli ilçesinde, bir tekel bayisinde iki grup arasında tartışma çıktı. Yaşanan arbede sırasında polis memuru olduğu öğrenilen evli ve 3 çocuk babası Mehmet Sıddık Temel (50) tabancayla vurularak öldürüldü. Polis memurunun istirahatli olduğu öğrenilirken, suç aletiyle birlikte 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'deki kavgada bir polis memuru öldürüldü

Olay, dün akşam 21.30 sıralarında İnönü Mahallesi 9501 Sokak'ta bulunan bir tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, tekel bayi işletmecileri ile aralarında daha önceden husumet bulunan grup, 2 otomobille iş yerine geldi. Araçlardan inen kişilerle işletmede bulunanlar arasında tartışma çıktı.

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POLİS MEMURU TABANCA İLE VURULDU

Yaşanan arbede sırasında Bostanlı Polis Merkezi Amirliği'nde görev yaptığı ve bugün istirahatli olduğu öğrenilen polis memuru Mehmet Sıddık Temel, tabanca ile vuruldu.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temel'i ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan müdahalelere rağmen polis memuru kurtarılamadı.

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7 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şehir kameralarının yanı sıra birçok güvenlik kamerasını da inceleyen polis, olaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi yakaladı.

Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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polis İzmir
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