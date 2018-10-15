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İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 11:49 | Son Güncelleme

İzmir'de 22 göçmenin öldüğü kazayla ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir'deki kazada 5 kişi gözaltına alındı

İzmir'de dün 22 göçmenin hayatını kaybettiği kazada, kamyon şoförüyle birlikte 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'sinin Suriyeli olduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
izmir Kaza

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