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İzmir'deki komşu kavgasında taraflara 5'er ay hapis cezası: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

28.05.2022 12:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de komşusu olan üniversite öğrencilerine, 'Üzerinize mermi boşaltacağım' dediği gerekçesiyle hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret' suçlarından dava açılan Deniz Özarslan, 'silahla tehdit' suçundan 5 ay, Sevda Berna Güntekin de 'tehdit' suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Güntekin ifadesinde, ''Kendisi alkollüydü. 'Donunuzu indirip videoya çekeceğim. Çıkın dışarı o…lar' deyip tehdit etti'' demişti. Taraflar, hakaret suçundan ise beraat etti.

İzmir'deki komşu kavgasında taraflara 5'er ay hapis cezası: Donunuzu indirip videoya çekeceğim

İzmir'de üniversite öğrencileri Sevda Berna Güntekin ve Derya Kılıç (25), 2 yıl önce sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 12 Nisan'da, Konak ilçesindeki evlerindeyken ses duyup balkona çıktı. Pencereden kendilerine seslenen yan binadaki komşuları Deniz Özarslan, iddiaya göre silah gösterdi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan Sevda Berna Güntekin verdiği ifadede, "Buna mermi doldurup, üzerinize boşaltacağım diye bağırdı. Kendisi alkollüydü. Bize, 'Sizi kızıl bir kadına dövdüreceğim. Yüzünüze tükürüp koronavirüs bulaştıracağım. Donunuzu indirip videoya çekeceğim' gibi laflar etti. Biz içeriye girince de 'Çıkın dışarı o…lar' diyerek bağırdı. Ben polisi ararken, o sırada ev arkadaşım Derya Kılıç bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti" dedi.

Güntekin ile Kılıç, adrese gelen polislerle emniyete gidip Deniz Özarslan'dan şikayetçi oldu. Polis Özarslan'ı gözaltına aldı. Sonraki süreçte Kılıç, Özarslan hakkındaki şikayetini geri çekti.

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'TABANCA DEĞİL, SİGARA SARMA MAKİNESİYDİ'

Olayla ilgili soruşturma başlatan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Özarslan'ın da ifadesini aldı. Özarslan, "Söylediğimi iddia ettikleri hiçbir şeyi söylemedim. Elimdeki de tabanca değil, sigara sarma makinesiydi. Asıl onlar bana küfredip, 'Senin anneni dağa kaldıracağız. Seni şişenin üzerine oturtacağız' gibi laflar ettiler" diye konuştu.

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, Deniz Özarslan hakkında 'silahla tehdit' ve 'hakaret', Sevda Berna Güntekin hakkında ise 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından dava açtı.

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'ONLAR BENİ TEHDİT ETTİ'

Davanın önceki duruşmalarında ifadesi alınan Deniz Özarslan, olay günü pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı olduğunu belirterek, "Annem apartmanın çatısındaydı. 'A...s...' diye bir küfür gelince cama çıktım. Sevda Berna Güntekin'in elinde limon vardı. Bana 'keltoş' gibi laflar söyleyip dalga geçerek, küfürler savurmaya başladı. Karşılıklı küfürleştik. Sonra Derya Kılıç videoya çekmeye başladı. Kesinlikle tehdit etmedim, sadece karşılıklı küfürleşme oldu. Tabancayla tehdit ettiğim de doğru değildir. Sevda bana 'Elindeki silah mı' diye sorunca ben de o sırada elimde olan sigara sarma makinesini gösterip, 'Aha bak mermiyi dolduruyorum' dedim, onlar benimle dalga geçince ben de onlarla geçmek istedim. Savcılıkta da verdiğim ifadedeki gibi, asıl onlar beni tehdit etti" ifadesini kullandı.

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İKİ TARAFA DA CEZA

Davanın İzmir 32'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 25 Mayıs'ta görülen duruşmasında mahkeme başkanı kararını açıkladı. Hakaretin karşılıklı olması nedeniyle hem Özarslan, hem de Güntekin bu suçtan beraat ederken, taraflar 'tehdit' suçundan 5'er ay hapis cezası aldı. Hakim, Güntekin hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

(DHA)


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