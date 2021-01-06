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İzmir'deki korkunç olayla ilgili yeni gelişme: Eşiyle tartışıp, balkondan atlamış

06.01.2021 14:21 | Son Güncelleme:
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İzmir'deki korkunç olayla ilgili yeni gelişme: Eşiyle tartışıp, balkondan atlamış

İzmir'in Buca ilçesinde, 4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren iki çocuk annesi 36 yaşındaki Selma E.'nin intihar ettiği ileri sürüldü. İbrahim E.'nin polisteki ifadesinde, "Eşim, içmemi istemiyordu. O nedenle tartıştık. Bir kere balkona çıkıp, intihar etmek istedi ama engelleyip yatıştırdık. Eşim, daha sonra tekrar intihar etmek için balkona çıktı. Peşinden gittim ancak bu defa atlamasına engel olamadım" dedi.

Buca İlçesi’nde iki çocuk annesi Selma E., dün saat 21.30 sıralarında, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katındaki evinin balkonundan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Selma E., ağır yaralandı. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılan Selma E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selma E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna gönderildi. Polis, olayın ardından Selma E.'nin eşi İbrahim E.'nin ifadesine başvurdu. İbrahim E., ifadesinde, "İki çocuğumla birlikte evdeydim. Alkollüydüm. Eşim, içmemi istemiyordu. O nedenle tartıştık. Zaten sık sık aramızda bu tür tartışma çıkıyordu. Bir kere balkona çıkıp, intihar etmek istedi ama engelleyip yatıştırdık. Büyük oğlum, ne haliniz varsa görün deyip evden çıktı. Eşim, daha sonra tekrar intihar etmek için balkona çıktı. Peşinden gittim ancak bu defa kendisini tutup, atlamasına engel olamadım. Kendisini ben itmedim" dedi. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'KESİNLİKLE İNTİHARA MEYİLLİ BİRİ DEĞİLDİ'

Olayın yaşandığı binada restoran işleten Yeliz Durukan da Selma E.'nin sürekli selamlaştığı, çok saygı duyduğu biri olduğunu belirtip, "Hayatının en güzel yıllarıydı. Çocuklarının üzerine titreyen, onların her dediğini yapmaya çalışan, evine bağlı bir kadındı. Onun insanlığını anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Olay nedeniyle hiçbirimizi uyku tutmadı. O bizim için çok değerliydi. Dün saat 20.30'da fırına ekmek almaya gidiyordu, bana gülerek el salladı. Ben de el sallayarak kendisine karşılık verdim. Kesinlikle intihara meyilli biri değildi. Cıvıl cıvıl, kıpır kıpır bir kadıncağızdı" dedi.

Selma E.'nin ölümü şüpheli bulunurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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