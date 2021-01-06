İzmir'deki korkunç olayla ilgili yeni gelişme: Eşiyle tartışıp, balkondan atlamış

Buca İlçesi’nde iki çocuk annesi Selma E., dün saat 21.30 sıralarında, Yaylacık Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4’üncü katındaki evinin balkonundan düştü. Yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşen Selma E., ağır yaralandı. Ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Kadın Doğum Hastanesi'ne kaldırılan Selma E., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Selma E.'nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurum morguna gönderildi. Polis, olayın ardından Selma E.'nin eşi İbrahim E.'nin ifadesine başvurdu. İbrahim E., ifadesinde, "İki çocuğumla birlikte evdeydim. Alkollüydüm. Eşim, içmemi istemiyordu. O nedenle tartıştık. Zaten sık sık aramızda bu tür tartışma çıkıyordu. Bir kere balkona çıkıp, intihar etmek istedi ama engelleyip yatıştırdık. Büyük oğlum, ne haliniz varsa görün deyip evden çıktı. Eşim, daha sonra tekrar intihar etmek için balkona çıktı. Peşinden gittim ancak bu defa kendisini tutup, atlamasına engel olamadım. Kendisini ben itmedim" dedi. İbrahim E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.