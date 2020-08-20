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  4. İzmir'deki lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

İzmir'deki lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 07:07 | Son Güncelleme

İzmir'in Gaziemir ilçesinde, lunaparktaki bir oyuncağın halatının kopması sonucu 3 kişi yaralandı.

İzmir'deki lunaparkta eğlence halatı koptu: 3 yaralı

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sarnıç Mahallesi'ndeki bir lunaparkta meydana geldi.

İddiaya göre, bir eğlence oyuncağının halatı koptu. Eğlence oyuncağında bulunan kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, halatın kopmasıyla çakılarak yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Burada tedaviye alınan yaralılardan 2'si taburcu edilirken, 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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