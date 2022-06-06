HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

06.06.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, yaklaşık 3 saat süren havadan ve karadan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

İzmir'deki orman yangını kontrol altında

İzmir'in Balçova ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Balçova Teleferik Tesisleri yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

o1

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine yangına 2 uçak ve 2 helikopter ile 10 arazöz, 5 su tankeri ve 2 dozer müdahale etti.

Havanın kararması nedeniyle karadan müdahalenin sürdüğü yangın nedeniyle bölgeye 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer daha takviye gönderildi.

o2

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''ABD Nestle'den Bebek Maması Satın Alıyor''''ABD Nestle'den Bebek Maması Satın Alıyor''
Düzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuşDüzensiz göçmen sanılarak gözaltına alındı! Bakın kim çıktı... Haberlere konu olmuş
Herkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklamaHerkesi duygulandıran görüntülerin ardından Bakan Koca'dan açıklama
Anahtar Kelimeler:
İzmir Balçova
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Son dakika | Memur ve emeklilerin beklediği 3600 ek göstergede tüm detaylar belli oldu! Maaşlar ne kadar artacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Asgari ücrete zam gelecek mi? 'Yılbaşında...'

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

Erdoğan'dan faiz-enflasyon mesajı! "Kimse bizden beklemesin"

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

İstanbul'da ünlü zincir markette akılalmaz görüntü! 'Böyle bir şey olabilir mi ya, şaka gibi…'

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Son seçim anketinde çok konuşulacak sonuç

Otobüste genç kızın gizlice fotoğrafını çekerken yakalanmıştı! Akılalmaz savunma

Otobüste genç kızın gizlice fotoğrafını çekerken yakalanmıştı! Akılalmaz savunma

İlginizi Çekebilir

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

Patlamada yanmıştı! Yıllar sonra maskesini çıkarttı

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

“Göğüslerimi o kadar büyüttürdüm ki sonunda..."

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Evlilik teklifi ederken yüzüğü çaldırdı

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Cinsel ilişki sesleri rahatsız etti! Komşuları şikayet edince...

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.