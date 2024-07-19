İzmir'deki orman yangını sosyal medya kullanıcılarını da harekete geçirdi! Herkes seferber oldu, görüntüler paylaşılıp yardım çağrıları yapıldı: "Allah'ım sen bizi muhafaza et yarabbim, sen bizi koru"

Yangın, dün saat 13.00 sıralarında Buca ilçesinde başlayıp, ardından Gaziemir ilçesine sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere, itfaiye ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu müdahalede bulundu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yayılan yangının hızını kesmeyi başardı.

"ALLAH'IM SEN BİZİ MUHAFAZA ET YARABBİM, SEN BİZİ KORU"

Yangın sosyal medyada da gündem oldu. Birçok kullanıcı, sosyal medya üzerinden yangına dair videolar paylaşarak yangının boyutunu tüm çıplaklığıyla gösterdi.

Kullanıcıların sosyal medyada yangına dair birçok görüntü paylaştığı görülürken, söz konusu görüntüler yangınları söndürmek için herkesin büyük bir mücadele verip seferber olduğunu da ortaya koydu.

O videolardan birinde şu ifadeler kullanıldı:

"Allah'ım sen bizi muhafaza et yarabbim, sen bizi koru. Gerçekten bu çok kötü yani. Şöyle göstereyim. Çok kötü şu anda ya"

AYRAN VE SU GÖNDERİP DESTEK OLDULAR

Sosyal medyada yapılan bir paylaşıma ve paylaşımda yer alan videoya göre, Gaziemir’deki yangın sırasında vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ayran ve su gibi malzemeler göndererek destek oldu.

Birçok sosyal medya kullanıcısının da yardım çağrısında bulunan paylaşımlar yaparak; ayran, su ve yanık kremi gibi malzemeler için destek istediği görüldü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı orman yangınındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, "An itibariyle tüm yangınlar kontrol altına alındı." ifadelerini kullandı.