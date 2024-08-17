İzmir'deki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı! 5 ilde binlerce insan yerinden yurdundan oldu

Türkiye'nin gözü kulağı İzmir'deki orman yangınında. İzmir'deki yangınına havadan müdahaleye yeniden başlanırken yurdun farklı noktalarında meydana gelen yangınlarla ilgili AFAD'dan açıklama geldi.

"TOPLAM 3 BİN 583 VATANDAŞIMIZIN GÜVENLİ ALANLARA TAHLİYESİ GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR"

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde devam eden yangınları kontrol altına almak için ilgili tüm kurumlarla müdahale çalışmalarının havadan ve karadan aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir, Aydın, Bolu, Muğla ve Manisa illerimizdeki yangına müdahale çalışmalarında, 90 hava aracı 4 bin 717 personel ve 1218 araç görev almaktadır. Tedbir amacıyla toplam 3 bin 583 vatandaşımızın güvenli alanlara tahliyesi gerçekleştirilmiştir."

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

İzmir'de Yamanlar Karatepe mevkisinde önceki gün ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerleri ile sanayi sitesine sıçrayıp 3 mahallenin de boşaltılmasına neden olan yangına, günün ağarmasıyla ekipler havadan müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangını kontrol altına alma çalışmalarını şiddetli rüzgara rağmen sürdürüyor.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde önceki gün başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmıştı. 3 mahallenin de tahliye edildiği yangın dolayısıyla hayvan barınağı da boşaltılmıştı.

Karşıyaka'da başlayan ve Bayraklı ile Çiğli ilçesindeki ormanlık alanlara da yayılan yangında, kentin birçok noktası duman altında kalmıştı.

Yangın söndürme çalışmalarına, orman ekiplerinin yanı sıra belediyeler, polis, AFAD, jandarma personeli de araçlarıyla destek vermişti. (AA)

İZMİR'DEKİ ORMAN YANGININA MÜDAHALEDEN GÖRÜNTÜLER



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır