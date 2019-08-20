İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı? CHP Sözcüsü'nden tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde Pazar günü saat 13:00'te başlayan ve Seferhisar ile Menderes ilçelerine sıçrayarak 3 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

'AFET VARKEN SÖZLEŞMELERE BAKILMAZ'

MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP'li Öztrak, "Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçaklarının sözleşmesi olmadığı için kullanılmadığı" iddiasıyla ilgili "Burada 700 hektar alan yandı. Sadece Türk Hava Kurumu'nun değil ordunun elinde de uçaklar var. Bu kadar büyük bir afet varken sözleşmelere bakılmaz, ülkenin elindeki tüm imkanlar kullanılır. Bu imkanlar kullanılmıyorsa eğer yaşanan durum ülkenin yönetilemediğini gösterir." dedi.

MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'A ÇOK SERT TEPKİ: EDEPTEN YOKSUN!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşelir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada CHP ile ilgili kullandığı sözlere de tepki gösteren Öztrak, "MHP'nin sözcüsü olarak açıklama yapan zatın gerçekten edepten yoksun olan sözlerine adam yerine koyup da cevap vermek istemiyorum. Ancak diğer taraftan çok ilginç bir oyun sergileniyor. 5 ay önce aday olmalarında bir sakınca yoktur dendi. Şimdi ne oldu da 5 ay sonra el çektiriliyorlar. Sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz. Bunun kesinleşmiş yargı kararıyla yapılıyor olması lazım. Ortada böyle bir şey yok. Bu şekildeki bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.