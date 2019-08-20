İzmir'deki orman yangınında THK uçakları kullanılmadı mı? CHP Sözcüsü'nden tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde Pazar günü saat 13:00'te başlayan ve Seferhisar ile Menderes ilçelerine sıçrayarak 3 gündür devam eden orman yangınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
'AFET VARKEN SÖZLEŞMELERE BAKILMAZ'
MYK toplantısı sonrası kameraların karşısına geçen CHP'li Öztrak, "Türk Hava Kurumu'nun (THK) yangın söndürme uçaklarının sözleşmesi olmadığı için kullanılmadığı" iddiasıyla ilgili "Burada 700 hektar alan yandı. Sadece Türk Hava Kurumu'nun değil ordunun elinde de uçaklar var. Bu kadar büyük bir afet varken sözleşmelere bakılmaz, ülkenin elindeki tüm imkanlar kullanılır. Bu imkanlar kullanılmıyorsa eğer yaşanan durum ülkenin yönetilemediğini gösterir." dedi.
MHP'Lİ SEMİH YALÇIN'A ÇOK SERT TEPKİ: EDEPTEN YOKSUN!
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşelir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yaptığı açıklamada CHP ile ilgili kullandığı sözlere de tepki gösteren Öztrak, "MHP'nin sözcüsü olarak açıklama yapan zatın gerçekten edepten yoksun olan sözlerine adam yerine koyup da cevap vermek istemiyorum. Ancak diğer taraftan çok ilginç bir oyun sergileniyor. 5 ay önce aday olmalarında bir sakınca yoktur dendi. Şimdi ne oldu da 5 ay sonra el çektiriliyorlar. Sandıktan çıkmış olan insanlara el çektiriyorsunuz. Bunun kesinleşmiş yargı kararıyla yapılıyor olması lazım. Ortada böyle bir şey yok. Bu şekildeki bir yaklaşımı kabul etmek mümkün değildir." ifadelerini kullandı.
MHP'Lİ YALÇIN NE DEMİŞTİ?
İçişleri Bakanlığı kararıyla HDP'li Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşelir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin yazılı açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, CHP'ye tepki göstererek şu ifadelere yer vermişti;
"CHP sözcüleri tarafından siyasi darbe, sözde Kürt sorununun çözümünü engelleme gibi içi boş değerlendirmelerle gösterilen tepkiler, CHP'nin sözde çözüm ve açılım sürecine sahip çıktığının işareti olmuştur. İçine kaçan HDP'yi çıkarmak istemeyen ve bundan haz duyduğu anlaşılan CHP'nin, PKK güdümündeki belediye başkanlarının hamisi kesilmesi bizi şaşırtmamıştır. HDP'nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş'a kendi belediye başkanlarınca destek verilen, bölücübaşının istekleri milletvekillerince yasa teklifi halinde Meclise getirilen bir partiden PKK'nın siyasi kanadıyla dayanışma hamlesinden başkaca bir tutum elbette beklenemez. Seçimle gelenin kayyumla gitmesinin meşru ve haklı gerekçelerini yok sayarak bunu sandığa darbe olarak göstermek de CHP'nin öteden beri sergilediği şaşı ve şaşkın politik anlayışın izharıdır. Sandığın namusunu kirletenlerin ve milletin hukukunu çiğneyenlerin yakasına devlet yapışmayacaksa hukuk devleti nerede kalmıştır? Açık açık terör örgütü adına faaliyet göstererek kanunu yok sayanlar yasalar marifetiyle engellenmeyecekse hukukun üstünlüğünün ne anlamı vardır? Devletin bütünlüğünü ve milletin birliğini hedef alan terör eylemine hiçbir kanun, hiçbir merci, hiçbir güç odağı müsamaha gösteremez. Demokratik nizamın işleyişi gerekçe gösterilerek; hiçbir devletin, varlığına ve bekasına yönelen apaçık tehdidi görmezden gelmesi istenemez. Sandık demokrasisi, PKK'yı meşrulaştırmanın gerekçesi olamaz!"