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  4. İzmir'deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti! İtfaiye raporuna yansıdı... İşte nedeni

İzmir'deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti! İtfaiye raporuna yansıdı... İşte nedeni

08.08.2024 15:36
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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü 63 kişinin yaralandığı patlamaya ilişkin hazırlanan itfaiye raporu ortaya çıktı. Raporda LPG'nin sızarak dükkan içerisine çok miktarda birikmesi ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmesi neticesi patlama meydana geldiği belirtildi.

İzmir'deki patlamada 5 kişi hayatını kaybetmişti! İtfaiye raporuna yansıdı... İşte nedeni

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda zemin üzeri 4 katlı tamamı betonarme binanın zemin katında bulunan işletmede patlamanın meydana geldiği, olay yerine varıldığında alevli ve dumanlı bir şekilde yanmanın görüldüğü belirtilerek, "İşletmenin kapalı olduğu, patlama sonrası içeriden 3 sanayi tipi LPG tüpü, 1 piknik tüpü olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup, LPG'nin sızarak dükkan içerisine çok birikmesi ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmesi neticesi patlama meydana geldiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Yangının söndürülmesi sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarına göre caddedeki 71 daire, 12 dükkanın hafif hasarlı, 50 daire, 10 dükkanın ağır hasarlı olduğu, park halindeki 10 aracın zarar gördüğü kaydedildi.

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"İŞLETME İÇERİSİNDE BULUNAN OCAĞIN AÇIK OLDUĞU..."

Olaya ilişkin jandarma tarafından hazırlanan tutanak da dosyaya eklendi.

Patlama olan dükkanın olay günü faaliyette bulunmadığı belirtilen tutanakta, "Olaydan 1 gün önce işletmede bulunan tüpün değişiminin sağlandığı, patlama sonrası olay yerine giren itfaiye ekiplerinin işletme içerisinde bulunan ocağın açık olduğu ve gazı kapatarak sanayi tüpü ve piknik tüpünü binanın önüne çıkardıkları bilgisi alındı." ifadelerine yer verildi.

Tutanakta olayın meydana geldiği dükkan ile yan tarafında bulunan hediyelik eşya dükkanı ve marketin duvarlarının patlamanın etkisiyle yıkıldığı ve yoğun bir moloz yığını oluştuğu belirtildi.

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Bina sahiplerinin avukatı Mehmet Sarıkaya, itfaiye ve jandarma raporundan sonra patlamanın kimin kusuruyla meydana geldiği yönünde bilirkişi raporu hazırlanacağını belirtti.

Sarıkaya, hukuki mücadelelerini patlama nedeniyle zarar gören mağdurlar yönünden sürdüreceklerini söyleyerek, "Müvekkillerim binaları zarar gördüğü için ikametlerinde oturamamakta. Zararlarını bir an önce giderilmesi için bilirkişi raporunu ve iddianamenin hazırlanmasını bekliyoruz." dedi.

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NE OLMUŞTU?

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi Barış Manço Caddesi'ndeki iş yerinde 30 Haziran'da patlama meydana gelmiş, 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi G.K. ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirlenen M.K. tutuklanmıştı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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