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İzmir'deki selden acı haber geldi! Cesedi derede bulundu

13.12.2022 23:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle birçok ilçede ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı. Öte yandan Tire ilçesinden ise acı bir haber geldi. 95 yaşında Alzheimer hastası bir kadın sel sularına kapılarak hayatını kaybetti.

İzmir'deki selden acı haber geldi! Cesedi derede bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, sel sularına kapılan 95 yaşındaki bir kadının cesedi derede bulundu.

Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirip arama çalışması başlattı.

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CESEDİ KÖPRÜ AYAĞINDA BULUNDU

Arama sonucu Koca'nın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.

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Alzheimer hastası Koca'nın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Öte yandan jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (AA)

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