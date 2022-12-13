İzmir'deki selden acı haber geldi! Cesedi derede bulundu

İzmir'in Tire ilçesinde, sel sularına kapılan 95 yaşındaki bir kadının cesedi derede bulundu.
Armutlu Mahallesi'nde yaşayan 95 yaşındaki Hamide Koca'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirip arama çalışması başlattı.
Arama sonucu Koca'nın cesedi evinin yakınlarındaki derede bir köprünün ayağında bulundu. Ekipler, cesedi bulunduğu yerden çıkardı.
Alzheimer hastası Koca'nın, ailesi evde olmadığı sırada dere kenarına gittiği ve yağışlar nedeniyle debisi yükselen dereye düşmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor.
Öte yandan jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma devam ediyor. (AA)