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İzmir'deki tekne faciası öncesi son fotoğrafları bu oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2020 21:47 | Son Güncelleme

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Atatürk Adası açıklarında yolcu teknesi batarken teknedeki 4 kişi yaşamını yitirdi. Teknede bulunanların batmadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı.

İzmir'deki tekne faciası öncesi son fotoğrafları bu oldu!

Edinilen bilgiye göre, Adem D. adlı şahsa ait olan 'Egem' ismindeki tekne Kumburnu mevkiinden denize açıldı. Saat 16.30 sıralarında Hayırsız Adası yakınlarında seyir halindeyken alabora olduğu bildirilen tekne battı. Teknede bulunan Şennur Avcı, Sermin Özerman (38), Elifnaz Özerman (16) ve Çınar Ege Göksoy(9) boğularak yaşamını yitirirken, 8 yaşındaki S.G. isimli çocuk denizde kayboldu.

FACİADAN ÖNCEKİ SON FOTOĞRAF

Öte yandan ilçede yaşanan tekne faciası öncesi, tekne içerisinde bulunan şahısların son fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğrafta içerisinde kadın ve çocukların da bulunduğu teknenin Florya Tatil köyünde durdukları görüldü. (İHA)

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