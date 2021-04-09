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İzmir'deki uçak kazası sonrası fırlatma koltuğuyla ilgili dikkat çeken açıklama

09.04.2021 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de Foça açıklarında düşen askeri eğitim uçağının iki pilotu sağ olarak kurtarıldı. Pilotların uçaktan çıkmasını sağlayan fırlatma koltuklarıyla ilgili dikkat çeken detaylar paylaşıldı. Fırlatma koltuğunun vücut ağırlığının 17 katı kadar bir yük bindirdiğine dikkat çeken Emekli Hava Pilotu Korgeneral Dr. Kuş, "Kurtarma operasyonunda özel olarak pilotların bel bölgesine dikkat edilmeli." dedi.

İzmir'deki uçak kazası sonrası fırlatma koltuğuyla ilgili dikkat çeken açıklama

İzmir'deki 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığımızda görev yapan KT-1 tipi eğitim uçağı Foça açıklarında denize düştü.

Kendilerini uçaktan fırlatmayı başardıkları belirtilen iki pilot da sağ olarak kurtarılırken, hızla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinden gelen ilk görüntülerde bir pilotun ayakta olduğu, diğer pilotun ise sedyede olduğu görüldü.

Pilotların sağlık durumlarıyla ilgili henüz net bir açıklama gelmezken, Emekli Hava Pilotu Korgeneral Dr. Erdoğan Kuş fırlatma koltuğuyla ilgili dikkat çeken ayrıntıları paylaştı.

Habertürk canlı yayına katılan Emekli Hava Pilotu Korgeneral Dr. Kuş, şu ifadeleri kullandı:

kaza

Eğitim uçağı harbe hazır hale gelecek pilot yetiştirir. Havayolu pilotu yetiştirmiyorsunuz. Savaşa hazırlıyorsunuz. Bunun zorlukları daha fazladır. Hava kuvvetlerinin pilotları savaşacak şekilde eğitime tabi tutuluyor. Bir pilot 8 sene en az eğitim görüyor.

FIRLATMA KOLTUĞUNUN ETKİLERİ

Pilotun atlaması halinde o bölgeye gitmek helikopterlerle oluyor. Arama kurtarma ekibimiz de uzmandır. Onların içinde üssün uçuş tabibi vardır. Pilotlar paraşütle atladığında belinde mutlaka bir zarar oluşur. Çünkü, fırlatma koltuğu çok yüksek bir hızla fırlattığında pilotun beline belli bir güç biner. Belde zararla oluşabilir. Bu konun yetişmiş uçuş tabibi vardır, hava kuvvetlerinin üstlerinde bulunur. Onlar ayrı bir eğitim görür ve onlar müdahale eder.

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VÜCUT AĞIRLIĞININ 17 KATI

Fırlatma koltuğu aşağı yukarı vücut ağırlığının 17 katı kadar bir yük bindirir. Kurtarma oranı çok yüksek oluyor ama kurtarma operasyonunda özel olarak bel bölgesine dikkat edilmeli. Ambulansla değil helikopterle en kısa sürede hastaneye yetiştirilir.

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Anahtar Kelimeler:
uçak kazası İzmir

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