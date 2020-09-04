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  4. İzmir'deki ünlü restoranın sahibinin oğlu ölü bulundu! Yeni detaylar var

İzmir'deki ünlü restoranın sahibinin oğlu ölü bulundu! Yeni detaylar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2020 13:30 | Son Güncelleme

İzmir'in Balçova ilçesinde, ünlü bir restoranın sahibi Cevat D.'nin evinde ölü bulunan oğlu Barış D.'nin (38) boğazındaki kesiğin yanı sıra bileklerinde de kesik olduğu öğrenildi. Psikolojik sorunları bulunduğu bildirilen Barış D.'nin intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

İzmir'deki ünlü restoranın sahibinin oğlu ölü bulundu! Yeni detaylar var

Balçova ilçesine bağlı Korutürk Mahallesi'nde yaşayan Barış D.'den haber alamayan yakınları, dün sabah polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine D.'nin evine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeri girdi. Evde Barış D.'nin cansız bedeni bulundu.

Boğazında kesik olduğu tespit edilen Barış D.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

BOĞAZI VE BİLEKLERİNDE KESİKLER VAR

Barış D.'nin boğazındaki kesiğin yanı sıra bileklerinde de kesik olduğu öğrenildi. Son zamanlarda psikolojik problemleri olduğu ifade edilen Barış D.'nin intihar etmiş olma ihtamili üzerinde duruluyor.

Polisin soruşturması sürüyor.

(DHA)

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