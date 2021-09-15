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İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine tepki

15.09.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve MHP İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Yerel Yönetimler Dünya Teşkilatı Kültür Zirvesi'nin gala gecesinde semazen temasıyla yapılan ve üzeri çıplak dansçının sergilediği gösteriye tepki gösterdi.

İzmir'deki 'üstü çıplak semazen' gösterisine tepki

İzmir İl Başkanı Sürekli, yaptığı açıklamada uluslararası organizasyonun galasında sergilenen danstaki "yarı çıplak semazen görüntülerinin" kabul edilemez olduğunu belirtti.

SERT SÖZLER

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kutlama, anma ve tanıtımlarda "işi zıvanadan çıkarmayı marifet saydığını" savunan Sürekli, "9 Eylül zafer yürüyüşü kortejinin önünde palyaçoları, hokkabazları yürüten zihniyet, şimdi de 700 yıllık Mevlevi kültürünü kurban etmiştir. Adına 'yeni kültür arayışı' diyerek ortak değerlerimizi ve tarihimizi yerle yeksan eden bu yaklaşımları ile Mevlana'yı aslında hiç anlamadıkları, özümüze ne denli uzak düştükleri ortadadır. Öyle ki İzmir’de sığındıkları hoşgörü zemini de bu marjinalliği kaldırmayacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin de belden yukarısı çıplak semazen görüntüleri izlediğinde hayretler içinde kaldığını söyledi.

İzmir'in kurtuluş gününde düzenlenen kortej yürüyüşünde de tuhaf görüntülerin ortaya çıktığını anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Israrla Pagos zihniyeti budur, bunun yıkılması gerektiğini söylüyorum. Kafalarının arkasında mutlaka başka hesaplar vardır. Türk kültürü, kabullendiğimiz ortak kültür bunu aslı kabul etmez. Dünyaya başka bir yerden bakıyorlar. Bunlar başka amaca matuf işlerdir. Bunlar Türk milletine yönelik işler değildir. İzmirlinin artık bu zihniyeti anlaması lazım. Gerçekten olacak bir iş değil."

İzmir'de düzenlenen zirve kapsamında 10 Eylül'de Agora Antik Kenti'nde gala yemeği organize edilmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı basına kapalı etkinlikte üstü çıplak bir dansçının semazen temalı dans gösterisi tepkilere neden olmuştu. (AA)


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Anahtar Kelimeler:
İzmir AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi
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