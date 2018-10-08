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İzmir'deki valiz cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 14:15 | Son Güncelleme

İzmir'in Menemen ilçesinde 7 Haziran'da sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan kadının katil zanlısı ile olayla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilirken, şüpheli Ö.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, yakını olan Melahat Mersinli ile birlikte tefeciden yaklaşık 50 bin lira para aldıklarını, parayı ödeyemediği için tartıştıklarını, boğarak öldürdükten sonra valize koyduğunu ardından da sazlık alana attığını söylediği öğrenildi.

İzmir'deki valiz cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

Seyrek Mahallesi'ndeki sazlık alanda valiz içinde cesedi bulunan Melahat Mersinli'nin (66) katil zanlısı olarak gözaltına alınan Ö.K. ile olayla bağlantıları olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye gönderildi. Çeşitli suçlardan sabıkasının olduğu belirtilen şüpheli Ö.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, yakını olan Melahat Mersinli ile birlikte tefeciden yaklaşık 50 bin lira para aldıklarını, parayı ödeyemediği için tartıştıklarını, boğarak öldürdükten sonra valize koyduğunu ardından da sazlık alana attığını söylediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

7 Haziran'da, Seyrek Mahallesi sazlık alanda yavru köpeğini arayan bir kişi siyah bir valiz içerisinde ceset olduğunu fark edince durumu polise bildirmişti.
Polis ekipleri üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Melahat Mersinli'ye ait olduğunu belirlemişti. Başlatılan soruşturma kapsamında ölen kadının katil zanlısı olduğu tespit edilen Ö.K. Ankara'da, yakınları olduğu öğrenilen diğer şüpheliler ise İzmir'de gözaltına alınmıştı.

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