İzmir'deki yangın hava trafiğini engelledi! Adnan Menderes Havalimanı'na inişler durduruldu

İzmir’in Çeşme ilçesi Delikli Koy mevkiinde saat 11.40 sıralarında yangın çıkmıştı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında 3 kişi hayatını kaybetti. Yangının akşam saatlerinde kontrol altına alındığı belirtildi.

UÇAKLAR GERİ DÖNDÜ

Yangının gökyüzünde neden olduğu yoğun dumanlar nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na inişler durduruldu. Uçakların bir kısmı rotayı başka havalimanlarına çevirirken, bir kısmı ise kalkış rotalarına geri döndü.

Rota değiştiren ve kalkış noktasına geri dönen uçak seferleri şu şekilde oldu:

SunExpress’in XQ915 Hamburg -> Bodrum Milas, XQ933 Brüksel -> Bodrum Milas, XQ959 Düsseldorf -> Bodrum Milas 'a divert etti.

Türk Hava Yolları’nın TK2334 İstanbul -> İstanbul, TK2332 İstanbul -> Bodrum Milas'a divert etti.

Aegan Airlines’ın A3996 Athina seferi ve AJet'in VF3068 Sabiha Gökçen seferleri ise geri döndü.