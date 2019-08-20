İzmir'deki yangın kısmen kontrol altına alındı

"İlk günkü kadar yüksek rüzgar yok. Daha etkili bir müdahale yapılabiliyor ve daha verimli çalışmalar sürdürüyoruz. Yangın yüzde 90 oranında çevrildi, tehlikeli bir yerleşim yeri kalmadı ve olay yerinden aldığımız bilgiye göre kısmen kontrol altına alındı. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor ve tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz gayretle çalışıyor. 19 helikopter, 237 arazöz, 19 dozer ve yaklaşık bin personelle çalışmalarımız sürüyor."

'KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI' Orman Genel Müdürlüğü Yangınla Mücadele Şube Müdürü Kamil Tolgay Dursun yangına ilişkin şunları ifade etti:

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERİYOR Zaman zaman etkisini artıran rüzgar ekiplerin işini zorlaştırırken, bazı vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Pazar günü saat 13.00'de Karabağlar'ın Tırazlı mevkisinde başlayıp diğer iki ilçeye sıçrayan orman yangını devam ediyor.Yaklaşık 500 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına alabilmek için gece boyu çalışan ekiplere havanın aydınlanmasıyla birlikte helikopterler de destek vermeye başladı.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE İZLİYORLAR

Vatandaşlar, yangını evlerinin bahçelerinde ya da bağlarında gözyaşları içinde izlerken, kimileri de tedbir amacıyla evlerinin etrafını hortumla suladı.

Bazı vatandaşlar alevlerin ulaşma riskine karşı bağlarında nöbet tutarak arazözler ve yer ekiplerine yardım etti. Menderes'e bağlı Bahçecik Mahallesi sakinleri ise evlerinin çatılarına çıkarak Kurbalıdere mevkisinde yükselen alevleri izledi.

"ELİMİZ AYAĞIMIZ TİTRİYOR"

Menderes'e bağlı Yeniköy Mahallesi sakinlerinden Ahmet Sivri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün çıkan yangının köylerine yaklaştığını bu durumun tüm mahalleliyi çok üzdüğünü söyledi.

Mahallenin boşaltılma ihtimalinin olduğunu belirten Sivri, "Yangının devam ettiği alanda vadiler çok derin, itfaiye ve arazözlerin çıkamadığı yerler var. Ekipler müdahale de ediyor ama sönmüyor. Elimiz ayağımız titriyor. Bizim her şeyimiz burada." dedi.

Hasan Ersüz ise ağaçların ve ormanda yaşayan hayvanların telef olduğunu, bu durumun kendisini çok üzdüğünü, yangının bir an önce sönmesini istediğini ifade etti.

(AA-DHA-İHA)

