İzmir'deki yangınla ilgili yeni görüntüler! Yangın çıkarıp alevlerin arasında dolaştı

İzmir'in Çeşme ilçesi Musalla Mahallesi'ndeki Ulusoy Limanı'nın arkasında çam ağaçlarının da bulunduğu makilik alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye ekipleri İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 17 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 5 yer ekibi sevk edildi. TOMA araçlarının da destek verdiği söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde helikopterler de katıldı.

Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

YANGINI ÇIKARIP ALEVLER ARASINDA DOLAŞTI

Öte yandan bir kişinin alanı ateşe verip alevler arasında dolaştıktan kaçtığı görüntüler ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Yangını çıkardığı şüphesiyle K.Ç, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA-İHA-AA



