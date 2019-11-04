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İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 12:31 | Son Güncelleme

İzmir'de, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'ndaki eğitim sırasında fenalaşan 23 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak, şehit oldu.

İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

Acı olay, dün akşam, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında, bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Savcının incelemesinin ardından şehit Yaralı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

Eğitimde fenalaşan uzman çavuş, hastanede şehit oldu

(DHA)

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