İzmir'den acı haber! Eğitimde fenalaşan uzman çavuş Mehmet Yaralı şehit oldu

Acı olay, dün akşam, Foça 7'nci Jandarma Komando Er Eğitim Alay Komutanlığı'nda meydana geldi. Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, eğitim sırasında, bilinmeyen nedenle fenalaşıp, yere yığıldı.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Hastaneye kaldırılan Yaralı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Savcının incelemesinin ardından şehit Yaralı'nın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı'nın cenazesinin, memleketi Konya'ya gönderileceği öğrenildi.

(DHA)

