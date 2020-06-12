HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İzmir'den Arjantin'e kaçan Serkan Kurtuluş lüks otelde yakalandı

İzmir'den Arjantin'e kaçan Serkan Kurtuluş lüks otelde yakalandı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 11:55 | Son Güncelleme

İzmir'de 'silahlı suç örgütü kurma' davasının sanıkları Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz, Arjantin'de yakalandı. Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi.

İzmir'den Arjantin'e kaçan Serkan Kurtuluş lüks otelde yakalandı

Arjantin basınında çıkan haberlere göre İnterpol'e bağlı federal polis birimleri Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ü başkent Buenos Aires'te gözaltına aldı. 8 Numaralı Federal Mahkemece alıkonulan bu kişilerin ülkeye yaklaşık 6 ay önce sahte pasaportla giriş yaptıkları ve Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi. Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün uluslararası tutuklanma talebinin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

602x338_cmsv2_487711fe-8d71-5dd5-a5d4-01dacf9e32ce-4744802

SERKAN KURTULUŞ'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 61 SANIK İÇİN İDDİANAME

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince önceki gün kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verilmişti.

İddianamede, 61 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.

Kurtuluş'un, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun 2019 sonlarında aracı içerisinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması ve CHP'den 22 ve 23'üncü Dönem'de milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanması da iddianamede yer almıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştüBakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü
Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyorKoronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Vali açıkladı! Bir ilde daha ikinci dalga paniği

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Hazal Kaya'dan 'Çocuğun LGBTİ+ olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Korkutan korona sözleri: Patlamalar bekliyoruz

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Trump'tan çok konuşulacak hareket! Göstericilere meydan okudu

Diğer Haberler
Trump, siyahi Amerikalıların talebi üzerine Oklahoma mitingini bir gün erteledi

Trump, siyahi Amerikalıların isteğini kabul etti

Trump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyor

Trump yönetimi 'LGBT bireylere' sağlık alanında tanınan korumayı kaldırıyor

Brezilya, ABD'den sonra koronavirüs kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke oldu

Brezilya'da korkunç bilanço

Çin'de 197 milyonu aşkın öğrenci tekrar ders başı yaptı

Pandeminin merkeziydi! 197 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı

Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi

Yunanistan'ı karıştıran olay! 'Bir gece ansızın gelebiliriz'

Trump'tan Joe Biden'ın 'askerler onu Beyaz Saray'dan çıkarır' sözlerine yanıt

Trump: Seçimleri kaybedersem...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.