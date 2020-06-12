İzmir'den Arjantin'e kaçan Serkan Kurtuluş lüks otelde yakalandı

Arjantin basınında çıkan haberlere göre İnterpol'e bağlı federal polis birimleri Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ü başkent Buenos Aires'te gözaltına aldı. 8 Numaralı Federal Mahkemece alıkonulan bu kişilerin ülkeye yaklaşık 6 ay önce sahte pasaportla giriş yaptıkları ve Buenos Aires'te lüks bir otelde konakladıkları belirtildi. Serkan Kurtuluş ve Lider Camgöz'ün uluslararası tutuklanma talebinin, İzmir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

SERKAN KURTULUŞ'UN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 61 SANIK İÇİN İDDİANAME

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesince önceki gün kabul edilen iddianamede, firari Serkan Kurtuluş'un elebaşılığını yaptığı organize suç örgütünün geçmişine yer verilmişti.

İddianamede, 61 sanığın 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme', 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefet', 'suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağma' gibi suçlardan cezalandırılması istenmişti.

Kurtuluş'un, MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku'nun 2019 sonlarında aracı içerisinde hayati tehlike arz edecek şekilde yaralanması ve CHP'den 22 ve 23'üncü Dönem'de milletvekilliği yapan Bülent Baratalı'nın oğlu Yiğit Baratalı'nın aracının 28 Ocak'ta kurşunlanması da iddianamede yer almıştı.

