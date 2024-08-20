İzmir'den beklenen haber geldi! Menderes'teki yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde ormanlık alanda etkili olan yangını yoğun müdahalenin ardından kontrol altına alındı. İzmir Valisi Süleyman Elban, Şaşal Mahallesi'ndeki orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve kısa devre kaynaklı olduğunu bildirmişti.

OGM DUYURDU

OGM'nin sosyal medya hesabından orman yangınlarındaki son duruma ilişkin paylaşım yapıldı.

"Chinook" tipi helikopterin yangına müdahalesine ilişkin videonun yer aldığı paylaşımda, "İzmir Menderes'te meydana gelen orman yangını kontrol altına alındı. Yeşil Vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.