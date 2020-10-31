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İzmir'den sevindiren haberler... Saatler sonra gelen mucize: Enkazdan çıkarıldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 07:46 | Son Güncelleme

İzmir'den gelen son dakika haberine göre arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Yılmaz Erbek Apartmanı enkazından, Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaş, yaklaşık 16 saat sonra yaralı kurtarıldı. Aynı enkazdan kısa süre önce 53 yaşındaki Fadime Tolu da kurtarılmıştı.

İzmir'den sevindiren haberler... Saatler sonra gelen mucize: Enkazdan çıkarıldılar

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden en fazla etkilenen Bayraklı ilçesinde, 9 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremde bir marketin bulunduğu alt iki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nda çalışma yürüten arama kurtarma ekipleri, 35 yaşlarında olduğu belirtilen Gülçin Aykut Soydan isimli vatandaşa da ulaştı.

Yaralı olarak sedyeye alınan Soydan, Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Enkazda başka kişilerin de bulunduğunu değerlendiren arama kurtarma ekipleri, çalışmalara hız verdi.

FADİME TOLU 15 SAAT SONRA KURTARILMIŞTI

Merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı’da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin yaptığı çalışmada 53 yaşındaki Fadime Tolu isimli bir kadın, depremden yaklaşık 15 saat sonra enkazdan yaralı olarak kurtarıldı. Yan yatan ve vinçlerle ayakta duran, alt katları ise çöken binadan kurtarılan Tolu, alkışlar eşliğinde ambulansa bindirildi.

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Yaralı olarak enkaz altından çıkarılan Fadime Tolu, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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