İzmir depremi: AFAD ve Kandilli Rasathanesi arasındaki 0.3 puanlık farkın nedeni ne?

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun verilerinin de doğru olduğunu düşündüğünü söyleyen Şengör, bu kurumun soğuk savaş döneminde Rusya'da yapılan nükleer denemeleri kaydedebilmek 60'lı yıllarda yerleştirdiği sismograflardan yararlandığını söyledi.

Kurumun Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Ramazan Sevinç, ölçümler arasında farkların olabileceğini söyledikten sonra "Ama bu kez biraz daha farklı olmuş olabilir. Bu da çok dikkat çekti" dedi.

Sevinç, farka ilişkin soru işaretlerine şu yanıtı verdi:

"AFAD, Avrupa'nın en büyük ikinci deprem istasyonuna sahip kurumudur. Bizim bin 111 istasyonumuz var Türkiye'de. AFAD'ın çok ciddi bir ölçüm birikimi var. Bizim de kendi ölçüm metodlarımız var. Çok farklı parametreler var. Biz buna dayanarak 6.6 olarak ölçtük.

"Bilgi işlem dairesine gelen çok fazla parametre var. Kırılan kabuk yapısı, hız modeli, istasyonların geometrik dağılımı, sayısı, algoritmalar… Bu parametreler gereği çözümleme yapılıyor. Bu çözümleme sonrası bir rakam bulunuyor. 10 - 20 yıl deneyimi olan uzmanlarımız var. Onlar da 6.6 olarak ölçtüler."