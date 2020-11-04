İzmir depremi: Arama kurtarma çalışmaları sona erdi, can kaybı 114'e yükseldi

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında Cuma günü meydana gelen AFAD'a göre 6,6, Kandilli Rasathanesi'ne göre 6,9 büyüklüğündeki depremde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları sona erdi. Yıkılan binaların enkazları ekipler tarafından kaldırılıyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 114'e yükseldi. Yıkılan binalardan 107 kişi kurtarıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 112 Acil Komuta Merkezi'nde yaptığı toplantıda, ''114 canımızı kaybettik, 107 vatandaşımızı enkazdan sağ salim bir şekilde kurtardık. 1035 vatandaşımız yaralı durumda; tedavileri tamamlanan 898 vatandaşımız taburcu oldu. 137 vatandaşımızın tedavisi devam ediyor. 4'ü ağır olmak üzere 12 yoğun bakım hastamız var'' dedi. 3 yaşında olan Elif Perinçek Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra, yine 3 yaşındaki Ayda Gezgin ise 91 saat sonra Rızabey Apartmanı'nın enkazından yaralı kurtarılmıştı. https://twitter.com/bbcturkce/status/1323576933620289536 Cuma günü gerçekleşen depremin ardından 22 tekne battı, 43'ü karaya oturdu.

Deprem, İzmir'in yanı sıra Ege ve Marmara bölgesindeki birçok ilde hissedildi. Yunanistan'ın Sisam adasında 2 çocuk hayatını kaybetti. 1713 artçı deprem Büyük oranda zarar gören veya yıkılan 17 binada yapılan arama kurtarma çalışmalarının sona ermesiyle enkazların kaldırılması için iş makineleriyle çalışmalara geçildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Twitter hesabından, "Arama kurtarma ekipleri çalışmalarını tamamladı. Emeği geçen, ucundan tutan her bir çalışana, gönüllüye teşekkür ederiz " dedi. İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, "Var gücümüzle sürdürdüğümüz kurtarma çalışmaları sona erdi. Günlerdir umudumuz olan tüm arama kurtarma ekiplerine ve gönüllülere minnettarız. Emeği geçenlere sonsuz şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu. Arama kurtarma ekipleri yıkılan binalardan çok sayıda hayvanın da kurtarılmasını sağladı. Depremin 65'inci saatinde ekiplerin çalışmaları sonucunda köpek Ares enkaz altından çıkarıldı. Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 97 saat sonra ise Mestan isimli kedi canlı olarak kurtarıldı.