İzmir depremi Economist dergisinde: 'Depremin yaralarını saran Türkiye daha büyüğüne hazırlanıyor'

Economist dergisi bu haftaki sayısında "Yaraları sarmak" başlıklı bir makalede, İzmir depremini kast ederek "Türkiye bir depremin yaralarını sarıyor ve daha fazlasına hazırlanıyor" derken, İstanbul'un bir sonraki büyük depreme hazır olmadığını vurguluyor.

Yazıya "İzmir'in ana caddelerinden birinde buldozerler ve ekskavatörler, büyük bir enkaz yığınının yanında, Türkiye'nin üçüncü büyük kentini Ekim ayında vuran depremde yıkılan apartmanın dehşet veren kalıntıları üzerinde çalışıyor" ifadeleriyle başlayan yazıda, nakliyecilerin yıkım bekleyen ya da yıkılmanın eşiğinde olan, yüzeyleri derin çatlaklarla kaplı binalardan mobilyalaları ve mutfak eşyalarını kurtarmaya çalıştığı aktarılıyor.

Dergi, birkaç yüz metre ötede felaket nedeniyle evsiz kalan boşanmış öğretmen Meryem'in iki çocucuğuyla birlikte eşyalarını bir kamyonete yüklediğini, Meryem'in evinin ayakta kalmış olmasına rağmen, çok hasar aldığı için geri dönmeyi reddettiğini ve "Kimsenin başına gelmesini istemem" dediğini belirtiyor.

Economist, 7 büyüklüğündeki depremde, sarsıntıdan kaynaklanan küçük bir tsunamide boğulan bir kadın da dahil en az 116 kişinin öldüğünü, tüm ülkeden kurtarma ekiplerinin bölgeye akin ettiğini, binlerce kişinin kan vermeye gönüllü olduğunu bildiriyor. Yerel işletmelerin depremzedelere yiyecek dağıttığı, yaklaşık üç gün sonra enkazın altından üç yaşındaki bir kız çocuğunun, bir gün sonra da bir bebeğin kurtarıldığı ifade ediliyor.