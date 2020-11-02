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İzmir depremi: Elif bebek

02.11.2020 22:15 | Son Güncelleme

İzmir'de gerçeklen depremden 65 saat sonra kurtarılan Elif bebek tüm Türkiye'ye sevinç yaşattı. Elif'e enkaz altında ulaşan, İstanbul İtfaiyesi'nden itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik ve aynı ekipten Ataşehir İtfaiye Grup Amiri Hakan Karabulut yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

İzmir depremi: Elif bebek

https://www.youtube.com/watch?v=xTVqn5ecXk4

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı, kenti vuran depremin ardından yıkıldı.

Depremden bir gün sonra, apartman enkazı altında kalan anne Seher Perinçek ile çocukları ikiz kardeşler Ezel ve Elzem enkazdan canlı çıkarıldı.

Aynı gün, ailenin bir diğer çocuğu Umut'un ise cansız bedenine ulaşıldı.

Depremden 65 saat sonra ise ailenin en küçük çocuğu, üç yaşındaki Elif, enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.

Bu sevindirici gelişme medyada 'mucize' başlığıyla duyuruldu.

Elif'e enkaz altında ulaşan, İstanbul İtfaiyesi'nden itfaiyeci onbaşı Muammer Çelik ve aynı ekipten Ataşehir İtfaiye Grup Amiri Hakan Karabulut yaşadıklarını BBC Türkçe'ye anlattı.

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