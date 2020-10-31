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İzmir depremi için Alo 184 hattında özel ekip kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 19:17 | Son Güncelleme

ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) bünyesinde sadece İzmir depremine bakacak 25 kişilik özel ekip kuruldu.ALO 184, 7 gün, 24 saat hizmet veriyor, çalışan personeller, sağlık sisteminin işleyişine hakim, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış operatörleri bünyesinde barındırıyor.

ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi (SABİM) bünyesinde sadece İzmir depremine bakacak 25 kişilik özel ekip kuruldu.
ALO 184, 7 gün, 24 saat hizmet veriyor, çalışan personeller, sağlık sisteminin işleyişine hakim, sağlık mevzuatı konusunda yeterli bilgilerle donatılmış operatörleri bünyesinde barındırıyor. Sağlık sisteminin işleyişiyle ilgili her türlü soru, sorun, eleştiri, öneri ve talebi cevaplanıyor ve kayıt altına alınıyor. Çözüm yollarını göstererek vatandaş doğru adrese yönlendiriyor. Sağlık sisteminde yaşanan sorunların yerinde ve eş zamanlı tespitinin sağlanmasını, sorunun çözümünde etkin olacak mekanizmaların hızlı bir şekilde harekete geçirilmesini sağlayan bir geri bildirim sistemi de bulunuyor. İzmir’de 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında Sağlık Bakanı sosyal medya hesabı üzerinden ALO 184’e dikkat çekmişti. Bu kapsamda Ankara sadece İzmir ile ilgili çalışacak 25 kişilik ekip kuruldu. Vatandaşlar özellikle depremde, afette yakınlarına ulaşmayanlar, eğer enkazdan kurtarılmışsa hangi hastanelere götürüldüğü gibi soruların cevaplarına Alo 184 SABİM üzerinden ulaşabiliyor. Yabancı vatandaşlar için diğer ülkelerin temsilcileri de kendi vatandaşlarının durumunu sorabiliyor.
Bu gurubun içerisinde operatörlere, tıbbı sağlık bilgisi konusunda destek sağlayacak ve arayan kişilerin bilgi alması için yönlendirildiği doktor, hekim ve hemşireler de bulunuyor. Pandeminden önce günlük 6 bin çağrı alan Alo 184, pandemi ile beraber günlük 22 bin çağrı karşılıyor. Ancak şu sıralar 14 bin civarlarında çağrının cevaplandığını ifade ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir depreminde zarar görmüş yakını olanlar için "ALO 184’ü arayın" çağrısında bulunmuştu. Bakan Koca paylaşımına, "Yakınlarınız için ALO 184’ü arayın. Depremde zarar görmüş olabileceğini düşündüğünüz yakınlarınız için Bakanlığımızın 184 SABİM Hattını arayın. Tedavimiz altındalarsa sağlık durumlarını ve hangi hastanemizde olduklarını öğrenin" notunu düşmüştü.

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