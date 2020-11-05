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İzmir depremi ile ilgili provokatif paylaşım yapan 12 kişi İstanbul’da gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 14:42 | Son Güncelleme

İstanbul’da, İzmir‘de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle aranan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemeler sonunda İstanbul’da 12 şüpheliyi tespit etti.

İstanbul’da, İzmir‘de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle aranan 12 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İzmir’de 30 Ekim’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından toplumsal barışı ve dayanışmayı tehdit eden, nefret ve ayrımcılık içeren paylaşımların ve bu paylaşımı yapan hesap sahiplerinin tespiti için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kolluk kuvvetlerine talimat verildi.
Söz konusu soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, incelemeler sonunda İstanbul’da 12 şüpheliyi tespit etti. Haklarında soruşturma başlatılan provokasyon amaçlı hesapları kullanan ve yöneten şüphelilerin, önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alındıkları bildirildi.
Gözaltına alınan 12 kişi hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.
Zanlılar, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının hemen ardından adliyeye sevk edildi. Sekiz şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, 2 şüpheli hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulandı. Diğer 2 şahsın ise bugün adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

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