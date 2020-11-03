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İzmir depremi sonra uzman isimden uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2020 09:14 | Son Güncelleme

Kocaeli Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Irmak, 6.6 büyüklüğündeki depremden bir birim küçük olan ana artçının henüz meydana gelmediğini belirterek, vatandaşları hasarlı binalara girmemeleri için uyardı.

İzmir depremi sonra uzman isimden uyarı: Hasarlı evlere girmeyin ana artçı henüz olmadı

Ege denizinde geçen cuma günü meydana gelen ve İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki depremin artçıları devam ederken Doç. Dr. Serkan Irmak, "2 Kasım itibariyle 1100'den fazla artçı deprem meydana geldi. Artçı depremler olmaya devam edecek. Bizim beklediğimiz genelde ana şoktan bir birim küçük olan ana artçı henüz olmadı. O yüzden vatandaşlarımızın özellikle hasarlı binalara uzman ekiplerin 'girilir' izni vermeden girmemelerini öneriyorum" diye konuştu.

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'BÜYÜK ARTÇILARA HAZIRLIKLI OLMAK LAZIM'

Doç. Dr. Irmak binaların taşıyıcı sistemlerindeki kırıkların çok ciddi sonuçlara yol açacağını belirterek, "Kendi yapacakları tespitlerde görecekleri veya göremeyecekleri çatlaklar taşıyıcı sistemdeki kırıklar, olası artçı depremde çok ciddi sonuçlara yol açabilir. Bunun örneğini 2011 yılında Van’daki depremden sonra yaşanan artçıda meydana gelen can kayıplarını gösterebiliriz. Bölgedeki artçılar bir müddet daha sürecektir, vatandaşların buna hazırlıklı olması lazım. Örneğin ocak ayında Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin artçıları hala sürmekte. Sadece artçıların oluş sayısı azalacaktır. İlk günlerde çok sık artçılar olurken zaman içerisinde bu artçıların sayısı azalacaktır. Büyük artçılara karşı hazırlıklı olmak lazım, dikkatli olmak lazım. Hasarlı binalara girmemek lazım, ancak uzman ekiplerin onayından sonra binalara girmek gerekir" dedi.

(DHA)

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