HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir depremi sonrası hastaneye koştular! Kimi sinir krizi geçirdi, kimi umutla bekledi

İzmir depremi sonrası hastaneye koştular! Kimi sinir krizi geçirdi, kimi umutla bekledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:47 | Son Güncelleme

İzmir'de meydana 6.6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. Yakınlarının durumunu öğrenmek isteyenler hastane umutla önünde beklerken, yaşamını yitirenlerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Başta İzmir olmak üzere Ege ve Marmara bölgesi, saat 14.51'de büyük bir depremle sarsıldı. Deprem İzmir’in yanı sıra Aydın, Muğla, Manisa, Denizli, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Uşak, Kütahya, Bursa, Yalova, Tekirdağ ve Edirne'de de hissedildi. Depremin yoğun olarak hissedildiği İzmir’de vatandaşlar, panik içerisinde ev ve iş yerlerinden koşarak dışarı çıktı. İzmir’de bazı binalar çökerken, çok sayıda bina ise hasar gördü.

564c9b8c3e3e16e14396b866406de039

YAŞAMINI YİTİRENLERİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Depremde yaşamını yitiren ve yaralanan kişilerin yakınları hastanelere akın etti. Yıkılan binaların altında kalarak hayatını kaybedenlerin yakınları Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunun önünde sinir krizi geçirirken, yaralı yakınları ise hastane önünde beklemeye başladı.

bbd04d6f449c80b24de3e03ee50fe1db

'ÜÇ KUZENİM ENKAZ ALTINDAYDI'

Enkaz altındaki akrabalarının sağlık durumunu öğrenmek için hastaneye geldiğini belirten Şükran Saraçoğlu, "Kuzenlerim var üç tane. Onlar enkaz altındaydı. Çıktı dediler ama iyi mi kötü mü bilmiyoruz. İrtibat kuramadık. Berbat bir şey. Allah’ım kimseye vermesin. Çok zor. Alaşehir sallandı ama burası daha bir berbat. Allah’ım kimseye yaşatmasın" dedi.

de0bb7de4ce4a72f765dfeb5b5910f49

'BEN DAHA ÖNCE BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM'

Hastaneye kan vermeye geldiğini söyleyen Hasan Karabıçak (52) ise "Başımıza gelen bu felaketten dolayı bize de vazife düşüyor. Çok yaralı olduğunu, onlara da kan gerektiğini söylediler. Hemen 'vatandaşlık görevimiz' dedik ve kanımızı vermeye geldik. Stokların dolduğunu söylediler. Olursa adres bilgilerimizi bırakacağız. Deprem anında araba kullanıyordum. Viyadükün üzerinde deprem başladığı zaman zıplayan bir araba gördüm. İnanın ben daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyorİzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor
2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!2020 KPSS Önlisans sınav giriş belgeleri açıklandı!
En Çok Okunan Haberler
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'deki deprem sonrası kritik doğalgaz, elektrik uyarısı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
İzmir'de depreme yakalanan Fatih Portakal korku dolu anları anlattı
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
Hapisle yargılanıyordu! Flaş gelişme...
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
Kandilli Rasathanesi'nden flaş açıklama
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Sular çekilince ortaya onlar çıktı
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
İskenderun'da hortum! Otomobildeki kadının beli kırıldı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Yeni yasaklar mı geliyor? Kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün
Diğer Haberler
Kuşadası'nda depremde 35 kişi yaralandı, 100 binada hasar oluştu
Kuşadası'nda depremde 35 kişi yaralandı
İzmir'deki depremde anne ile çocuğun korku dolu anları
Dehşete düşüren anlar kamerada
İzmir'deki depremin şiddetini ortaya çıkaran apartman
Yıkılan binanın eski ve yeni hali depremin şiddetini ortaya çıkarıyor
İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor
İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor
İzmir'de enkaz altında kalan küçük çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Depremden kurtuldu, yükselen deniz sularına kapılarak hayatını kaybetti
İzmir'de boğularak hayatını kaybetmişti! Acı detay ortaya çıktı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.