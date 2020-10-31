İzmir depremi sonrası korkutan açıklama! 'Bunlar daha büyük depremlerin ayak sesleri'

2020 yıllarının başında Türkiye'de iki yıl içinde 5 şiddetinden büyük depremleri beklediklerini açıklayan Prof. Dr. Hakan Kutoğlu, 'Akdeniz’de deniz taban basıncı değişimi' adlı çalışmasını anlattı. Yaptığı bilimsel çalışmada deniz tabanındaki basınç değişimlerinin meydana gelen depremlerle orantılı değiştiğini anlatan Prof. Dr. Kutoğlu, "2018'den itibaren bu depremlerin artacağını ifade ettim çünkü bilimsel araştırmalar şunu gösteriyor ki dünya dinamik bir yapıya sahip. Burada yer kabuğu hareketlerini de aktife eden kuvvetler var" dedi.

'HENÜZ ENERJİSİNİ BOŞALTMAMIŞ ALANLARDA DEPREM OLMASI MÜMKÜN'

Dünya'nın dönem hızı, bu yer tabanının uygulamış olduğu basıncın 2018'den bu yana yükseldiğini ve bunu son iki yıldır yaşanan depremlerin artmasıyla orantılı olduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutoğlu, şöyle konuştu:

"Elazığ depreminden sonra da açıklama yapmıştım. O zaman 1999'dan depreminden bu yana Marmara depremini öngördük. Marmara denizinde bir deprem bekleniyor. Bu depremlerde onun yaklaştığının göstergesi. Ege denizinde de deprem olabileceğini söylemiştim. Bu dünyanın dönem hızı ve bu yer tabanını uygulamış olduğu basınç 2018'den bu yana yükselmiş durumda. Dolayısıyla sismik boşluk adını verdiğimiz gerginliklerin olduğu henüz enerjisini boşaltamamış alanlarda deprem olması mümkün. Ama hangisi daha önce olur, hangisi daha önce enerjisini boşaltır bunu doğru bir tespitle söylememiz mümkün değil. Yer kabuğunu saniye saniye gözlemlemeniz mümkün değil. 20 yıldır Marmara depremini beklerken Van, Denizli, Elazığ şimdi de İzmir kıyılarında böyle deprem yaşadık."