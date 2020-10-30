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İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 23:37 | Son Güncelleme

EGE Denizi’nde merkez üssü İzmir’in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6.6 büyüklüğünde meydana gelen depremden sonra korku ve panik yaşayan Kuşadalılar, artçı sarsıntıların devam etmesiyle birlikte evlerine girmedi. Geceyi sokak ve parklarda geçirmeye hazırlanan vatandaşlar için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi çadırlar kurup, yemek dağıtmaya başladı.

İzmir depremi sonrası Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olarak bildirilen 6,6 büyüklüğündeki deprem, Kuşadası’nda da hissedildi. Depremin ardından büyük korku ve panik yaşayan vatandaşlar artçı sarsıntıların devam etmesi nedeniyle evlerinde kalmak istemedi. Geceyi sokakta geçirme kararı alanlar soğuktan korunmak için yanlarına aldıkları battaniye ve yorganları parkların yeşil alanlarına sererek oturmaya başladı. Kuşadası’na gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte parklarda bekleyen Kuşadalıları ziyaret etti. Çerçioğlu ve Günel, vatandaşlarla tek tek konuşarak sorunlarını dinledi.

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ÇADIR KURULDU, KUMANYA DAĞITILDI

Deprem nedeniyle Kuşadası’nda geceyi sokakta geçirmek isteyenlerin yoğun olarak toplandığı İkiçeşmelik Mahallesi’nde de 8 sahra, 30 normal çadır kuruldu. Engelli vatandaşlar ise otel ve tatil köylerine yerleştirildi. Ayrıca AydıLfından vatandaşlara sıcak çorba ve kumanya dağıtıldı.

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DHA

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