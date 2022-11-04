İzmir depremi sonrası Naci Görür'den korkutan uyarı! 'Yarın daha büyüğü gelebilir'

İzmir Buca'da gece saatlerinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerden de hissedilen deprem büyük korku ve paniğe yol açtı. Bakan Koca 64 kişinin depremden etkilendiğini 1'i ağır 7 kişinin tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Bilim Akademisi üyesi jeolog Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında depremle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

'YARIN DAHA BÜYÜĞÜ GELEBİLİR'

Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Arkadaşlar, Bugün İzmir/Buca’da 5,1 deprem oldu. MTA canlı fay haritasında deprem Dağkızılca Fay Zonu ile ilgili gözüküyor. Bu fay Gediz Grabeninin güney sınır fayından ayrılıyor ve Buca yakınından geçiyor. Şimdi depremin nerede olduğuna yoğunlaştık ama asıl önemli olan depreme hazır mıyız. Haritadan görüyorsunuz her taraf kırmızı, yarın daha büyüğü gelebilir. Merkezi ve yerel yönetimler bir araya gelmeli ve ülkemizi depreme hazırlamalıdır. Artık günümüzde depremi minimum zararla atlatmak mümkündür. Depremde toplu kayıp kader değil, aymazlıktır."

PROF. DR. SÖZBİLİR'DEN İZMİR'DEKİ DEPREME İLİŞKİN AÇIKLAMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki depremde Tuzla Fayı'nın kuzeydoğu ucundaki fay parçasının kırıldığını söyledi.

Sözbilir, saat 03.29'da meydana gelen depremin ana şokunun Buca-Gölet mevkisi yakınlarında kaydedildiğini ifade etti.

Ana şoktan sonra meydana gelen 50'nin üzerindeki artçı şokların yaklaşık doğu-batı uzanımlı bir faylanmanın geliştiğini gösterdiğini vurgulayan Sözbilir, şunları kaydetti:

"Ana şok ve artçı depremler Buca Fayı hattına paralel bir şekilde uzanıyor. Bu fay batıya doğru Tuzla Fayı'na bağlanıyor. Dolayısıyla bu depremde Tuzla Fayı'nın kuzeydoğu ucundaki fay parçası kırıldı. Bu fay 5 kilometre uzunluğunda, üretebileceği deprem de 5 civarında olabilirdi. Zaten 4,9 büyüklüğünde deprem üretmiş oldu."

Türkiye genelinde hazırlanan İl Afet Risk Azaltma Planı kapsamında İzmir için 227 eylemin belirlendiğini anımsatan Sözbilir, bu çerçevede yapı stoğu, kentsel dönüşüm, yapı stoğu envanteri belirleme gibi konularda hızlıca çalışma yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.