İzmir depremi sonrası vatandaşlar yaşadıkları dehşeti böyle anlattı

İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında saat 14.51’de Ege Denizi’nde 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. SAKOM’dan alınan ilk bilgilere göre, 1’i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 20 vatandaşımız hayatını kaybetti. İzmir’de 725, Manisa’da 5, Balıkesir’de 2 ve Aydın’da 54 kişi olmak üzere toplam 786 vatandaşımız yaralandı. İzmir’de arama kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 4 binada çalışmalar tamamlanırken, 13 binada çalışmalar devam ediyor. Arama kurtarma çalışmaları için AFAD, JAK, STK’lar ve belediyelerden 3 bin 204 arama kurtarma personeli, 20 arama kurtarma köpeği ile 450 araç görevlendirildi.

ÇADIR KENT KURULDU

Deprem sonrası vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, binaları hasarlanan ve evlerine girmekte tedirginlik yaşayan vatandaşlar için Bornova ilçesindeki Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na AFAD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yüzlerce çadır kuruldu, kurulmaya da devam ediyor. Vatandaşlara, soğuktan etkilenmemeleri için ekipler tarafından battaniye, sıcak çorba ve gıda yardımı yapılıyor. Kendilerine ait çadırı olan vatandaşlar da yine güvenli bölgedeki alana çadırlarını kurarak geceyi dışarıda geçirmeyi düşünüyor.