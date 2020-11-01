İzmir depremi: Tsunami Sığacık'ı nasıl etkiledi?

https:\/\/www.youtube.com\/watch?v=WsP1jTpORm4&feature=youtu.be&at\\_custom2=twitter&at\\_custom3=BBC+Turkce&at\\_campaign=64&at\\_custom1=%5Bpost+type%5D&at\\_medium=custom7&at\\_custom4=C04E65C6-1C6B-11EB-A5D0-EBE039982C1E&ab\\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e\n30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcndeki depremin ard\u0131ndan olu\u015fan tsunami, \u0130zmir'in Seferihisar il\u00e7esindeki S\u0131\u011fac\u0131k Mahallesi'ni vurdu.\nTekerlekli sandalye kullanan ya\u015fl\u0131 bir kad\u0131n, sulara kap\u0131larak ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi.\nTsunami nedeniyle S\u0131\u011fac\u0131k'ta, limanda ve \u00e7ar\u015f\u0131da ciddi maddi hasar da meydana geldi.\nBBC T\u00fcrk\u00e7e'ye konu\u015fan S\u0131\u011fac\u0131k sakinleri hayatlar\u0131nda hi\u00e7 b\u00f6yle bir \u015fey g\u00f6rmediklerini, olay\u0131n \u015fokunun s\u00fcrd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc aktar\u0131yor.\nVideo-haber: Mahmut Hamsici, Ege Tatl\u0131c\u0131\nGrafik: Selim B\u00fcy\u00fckg\u00fcner\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=NJ5C2Nidj7g&ab\\_channel=BBCNewsT%C3%BCrk%C3%A7e