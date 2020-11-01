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İzmir depremi: Tsunami Sığacık'ı nasıl etkiledi?

01.11.2020 21:31 | Son Güncelleme

30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'ni vurdu.

İzmir depremi: Tsunami Sığacık'ı nasıl etkiledi?

30 Ekim'de Ege Denizi'nde meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşan tsunami, İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Sığacık Mahallesi'ni vurdu.

Tekerlekli sandalye kullanan yaşlı bir kadın, sulara kapılarak yaşamını yitirdi.

Tsunami nedeniyle Sığacık'ta, limanda ve çarşıda ciddi maddi hasar da meydana geldi.

BBC Türkçe'ye konuşan Sığacık sakinleri hayatlarında hiç böyle bir şey görmediklerini, olayın şokunun sürdüğünü aktarıyor.

Video-haber: Mahmut Hamsici, Ege Tatlıcı

Grafik: Selim Büyükgüner

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