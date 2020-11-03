HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İzmir depremi ve arama kurtarma gönüllüleri: 'Bazı kahramanlar pelerin giymez'

İzmir depremi ve arama kurtarma gönüllüleri: 'Bazı kahramanlar pelerin giymez'

03.11.2020 18:32 | Son Güncelleme

Deprem sonrası, Elif Perinçek ve Ayda Gezgin adlı kız çocuklarının yaşadıkları binaların enkazında bulunup sağ kurtarılmaları, afetin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de büyük sevinç yarattı. Seher Perinçek ile kızları Elzem ve Ezel'in kurtarılmasında kritik rol oynayan ekiplerden GEA derneğinden arama kurtarma gönüllüleri, gemi mühendisi Eda Karakaş ve elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Dildan ile konuştuk. Esra Yalçınalp'in haberi.

İzmir depremi ve arama kurtarma gönüllüleri: 'Bazı kahramanlar pelerin giymez'

https://youtu.be/file5K0zth0v

İzmir depremi sonrası, Elif Perinçek ve Ayda Gezgin adlı kız çocuklarının yaşadıkları binaların enkazında bulunup sağ kurtarılmaları, afetin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de büyük sevinç yarattı.

Elif de, Ayda da 3 yaşında.

Ayda depremden 91 saat sonra Rızabey, Elif ise depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarıldılar.

Resmi rakamlara göre, şimdiye kadar 100'den fazla kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından göçük altından kurtarılmıştı.

Arama kurtarma görevlileri, afetlerden hemen sonra canla başla ortaya koydukları çabayla, "afetlerin "kahramanları" olarak değerlendiriliyor.

Özellikle 1999'daki Büyük Marmara Depremi sonrası, kamuoyunca da sahiplenilen "Sesimi duyan var mı?" sorusu, arama kurtarma ekipleriyle özdeşleştirilmişti.

Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan Seher Perinçek ile kızları Elzem ve Ezel'in kurtarılmasında kritik rol oynayan ekiplerden GEA derneğinden arama kurtarma gönüllüleri, gemi mühendisi Eda Karakaş ve elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Dildan ile konuştuk.

  • Neden arama kurtarma yapmayı seçtiler?
  • Enkazda çalışırken akıllarından ve kalplerinden ne geçiyor?
  • Canlı ve cansız bedenlerle karşılaştılarında nasıl bir ruh halinde oluyor?
  • Görevlerini tamamladıktan sonra ne yapıyorlar?

Haber Video: Esra Yalçınalp

29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı! 29 kız çocuğunu mumyalayıp insan bebek yaptı!
26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti
Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?Polis olmak için kaç puan almak gerekiyor?
En Çok Okunan Haberler
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
91. saatte mucize! 3 yaşındaki Ayda enkazdan çıkarıldı
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
'Ayda bizim kızımız' diyerek eğitim masraflarını üstlendi
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
Şoke eden sözler! 'Bu geri zekalı halktan çok sıkıldım'
99 depreminde ailesini kaybetmişti! Elif'i görünce...
99 depreminde ailesini kaybetmişti! Elif'i görünce...
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Minik Ayda'nın istediği sonrası tüm Türkiye seferber oldu! Telefonlar kilitlendi
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
Depremden 1 saat önce denizde görünce şoke oldu
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
Aslı Taner ve Zarife Doğan'ın cansız bedeni çıkartıldı
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
İstanbul'da şoke eden görüntüler Cadde ortasında soyunup, ortalığı birbirine kattılar
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni 'Ayda' paylaşımı
Erdoğan'dan yeni 'Ayda' paylaşımı
Kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye depremde hayatını kurtardı
Kuşu Şanslı için kaybettiği 10 saniye hayatını kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Gültekin ve Mikail Özen ile görüştü
Erdoğan, Viyana'da yaralılara yardıma koşan 2 Türk ile görüştü
İzmir'de depremden 26 saat sonra enkaz altından çıkarılan Helim Sarı, hayatını kaybetti
26 saat sonra enkazdan çıkarılan Helim Sarı hayatını kaybetti
'Mestan' enkaz altından 97 saat sonra kurtarıldı
'Mestan' enkaz altından 97 saat sonra kurtarıldı
Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Bitlis'te TIR ile yolcu otobüsü çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.