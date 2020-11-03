İzmir depremi ve arama kurtarma gönüllüleri: 'Bazı kahramanlar pelerin giymez'

https://youtu.be/file5K0zth0v

İzmir depremi sonrası, Elif Perinçek ve Ayda Gezgin adlı kız çocuklarının yaşadıkları binaların enkazında bulunup sağ kurtarılmaları, afetin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye'de büyük sevinç yarattı.

Elif de, Ayda da 3 yaşında.

Ayda depremden 91 saat sonra Rızabey, Elif ise depremden 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazından çıkarıldılar.

Resmi rakamlara göre, şimdiye kadar 100'den fazla kişi, arama kurtarma ekipleri tarafından göçük altından kurtarılmıştı.

Arama kurtarma görevlileri, afetlerden hemen sonra canla başla ortaya koydukları çabayla, "afetlerin "kahramanları" olarak değerlendiriliyor.

Özellikle 1999'daki Büyük Marmara Depremi sonrası, kamuoyunca da sahiplenilen "Sesimi duyan var mı?" sorusu, arama kurtarma ekipleriyle özdeşleştirilmişti.

Doğanlar Apartmanı enkazında bulunan Seher Perinçek ile kızları Elzem ve Ezel'in kurtarılmasında kritik rol oynayan ekiplerden GEA derneğinden arama kurtarma gönüllüleri, gemi mühendisi Eda Karakaş ve elektrik-elektronik mühendisi Ahmet Dildan ile konuştuk.